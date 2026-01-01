Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Akülü Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

    Akülü Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgeler

    İster bahçe kulübesinde, ister arabada, ister terasta olsun, sınırsız özgürlük: Çok yönlü 18 V / 36 V akülü ıslak ve kuru elektrikli süpürgeler her türlü kire karşı savaş açıyor ve akülü ıslak süpürgeler ile akülü kuru süpürgelerin avantajlarını bir araya getiriyor. İster ıslak ister kuru kir olsun, Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya sayesinde cihazlar, yakınlarda bir elektrik prizi olmasa bile her an kullanıma hazırdır. Üstelik daha da fazla esneklik için bu bataryalar, 18 V veya 36 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki diğer cihazlarda da kullanılabilir.

    Changing the 4 volt battery in the floor cleaner

    detail image of the LED display at the Floor Cleaner

    "WOW" HİSSİNİ HİÇBİR ŞEY DURDURAMAZ.

    Kesin özgürlük için kesinlikle kablosuz. Kendisini engelleyen hiçbir kablo olmadığı için WD 3-18 sınır tanımaz. Peki siz niye tanıyasınız ki? Kalan batarya kapasitesini ve çalışma süresini size her zaman bildiren gerçek zamanlı teknoloji sayesinde, evinizde ve evinizden çok uzaklarda kalbinizin dilediği gibi temizliğe devam edin. Ve sizi zaten alıştırdığımız gibi; ıslak veya kuru, kaba veya ince, içeride veya dışarıda olması hiç fark etmez. WD Akülü ürün grubunun üstün emiş gücü ve tüm zemin yüzeylerindeki etkili, kalıntısız kir temizliği, her yerde ve her an o "WOW" hissini geri getirecek.

    Özellikler

    Removing the 18 V battery from the wet and dry vacuum cleaner

    18 V değiştirilebilir batarya – 18 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.

    Run time is shown on the battery at the wet and dry vacuum cleaner

    Batarya durumu, LCD ekran üzerinde her an gösterilir (Real Time Technology - Gerçek Zamanlı Teknoloji).

    Accessories stored directly at the wet and dry vacuum cleaner

    Pratik aksesuar saklama alanı: Yer kaplamayan, güvenli ve kolayca erişilebilen aksesuar bölmesi.

    Wet and dry vacuum cleaner suction hose wrapped around product

    Cihaz kafasında hortum saklama alanı: Vakum hortumu, cihaz kafasına asılarak yer kaplamayacak şekilde saklanabilir.

    Blowing awax leaves with the wet and dry cleaner blower function

    Ulaşılması zor yerler için üfleme fonksiyonu.

    Vacuuming up water from a patio with the wet and dry vacuum cleaner

    Islak vakumlama artık çok kolay – hem büyük hem de küçük miktardaki sular için.

    Person carrying the Kärcher battery-powered wet and dry vacuum cleaner

    Ergonomik tasarımlı taşıma kulpu.

    Removing the 18 V battery from the wet and dry vacuum cleaner

    18 V + 18 V = 36 V Güç: İki adet 18 V lityum iyon bataryadan güç alan güçlü 36 V motor.

    Filter is removed from wet and dry vacuum cleaner

    Patentli filtre çıkarma teknolojisi: Filtre kutusunu açarak filtreyi çıkarmak o kadar basittir ki sadece saniyeler sürer ve kirle temas etmenize gerek kalmaz.

    Öne çıkanlar

    Maksimum hareket özgürlüğü ve anında kullanıma hazır

    Yakınlarda bir elektrik prizi yokken arabayı süpürmeniz mi gerekiyor? Ya da yere su şişesi mi devrildi? Akülü WD cihazları sayesinde bu hiç sorun değil: Kablosuz ıslak ve kuru elektrikli süpürge tek bir cihazda.

    WD 1 özellikleri

    Removing the 18 V battery from the wet and dry vacuum cleaner

    18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya

    Değiştirilmesi basit, hızlı ve rahat; üstelik batarya durumunu kontrol etmek için entegre bir LCD ekrana sahip (Real Time Technology - Gerçek Zamanlı Teknoloji). Güçlü Kärcher Battery Power teknolojisi sayesinde on dakikalık emiş gücü.

    Removing the top of the wet and dry vacuum cleaner to change the filter

    Kartuş filtre

    Filtre değiştirmeye gerek kalmadan ıslak ve kuru vakumlama – hızlı ve kolay. Küçük miktarlardaki suyun çekilmesi için de uygundur.

    Hose wrapped around wet and dry cleaner and accessories stored directly at the product

    Pratik aksesuarlar ve saklama alanı

    Araç içi temizliğine yönelik özel aksesuarlar, cihaz üzerinde rahatça saklanabilir ve her an kolayca erişilebilir durumdadır. Ayrıca vakum hortumu, esnek bir kayış yardımıyla cihaza pratik bir şekilde sabitlenebilir.

    Blowing away leaves with wet and dry vacuum cleaner blower function

    Pratik üfleme fonksiyonu

    Etrafa saçılmış yapraklar, dar alanlardan basit ve zahmetsiz bir şekilde üflenerek temizlenebilir.

    WD 4-18 S özellikleri

    Top view of wet and dry vacuum cleaner showing the hose storage

    Kullanışlı hortum depolama çözümü

    Vakum hortumu, cihaz kafasına asılarak yer kaplamayacak şekilde saklanabilir.

    Blowing away saw dust with the wet and dry vacuum cleaner

    Kullanışlı üfleme özelliği

    Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı her yerde, pratik üfleme fonksiyonu kullanılabilir.

    Removing the 18 V battery from the wet and dry vacuum cleaner

    18 V + 18 V = 36 V Güç

    İki adet 18 V lityum iyon batarya ile çalışan güçlü 36 V motor.

    Filter is removed from wet and dry vacuum cleaner

    Çıkarılabilir filtre kutusunda düz kıvrımlı filtre

    Filtre kutusunu açarak filtreyi çıkarmak son derece kolaydır; işlem yalnızca birkaç saniye sürer ve kirle temas etmeniz gerekmez.

    Vacuuming a patio with the wet and dry vacuum cleaner floor nozzle

    Klipsli zemin başlığı

    Özel olarak geliştirilen zemin başlığı, ıslak ve kuru vakumlama için idealdir ve kirlerin mükemmel şekilde toplanmasını sağlar.

    18 V Kärcher Batarya Gücü

    WD 1 Kompakt Batarya Seti

    Voltaj: 18 V

    Motor: 18 V

    Nominal güç tüketimi: 250 W

    Konteyner kapasitesi: 7 l

    Emiş hortumu uzunluğu: 1,20 m

    Batarya çalışma süresi: Yaklaşık 10 dk*

    Filtre: Kartuş filtre

    Aksesuarsız ağırlık: 3,1 kg

    Dar aralık başlığı: Evet

    Döşeme başlığı: Evet

    Zemin başlığı: Hayır

    Dahil olan batarya şarj cihazı: Battery Power 18 V standart şarj cihazı

    Dahil olan batarya: 18 V/2,5 Ah

    * 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum çalışma süresi.

    Aracınızı hızlıca süpürmeniz mi gerekiyor? Hiç sorun değil! Araç içi temizlik için özel aksesuarları ve kompakt tasarımı sayesinde, 18 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki akülü ıslak ve kuru vakum makinesi çok yönlülüğüyle öne çıkar ve temizliğin sınırlarını zorlar. Küçük boyutlu güçlü bir yardımcı!

    WD 2-18 Batarya Seti

    Voltaj: 18 V

    Motor: 18 V

    Nominal güç tüketimi: 270 W

    Konteyner kapasitesi: 12 l

    Emiş hortumu uzunluğu: 1,80 m

    Batarya çalışma süresi: 10 dk*

    Filtre: Köpük filtre

    Aksesuarsız ağırlık: 3,6 kg

    Dar aralık başlığı: Evet

    Döşeme başlığı: Hayır

    Zemin başlığı: Evet

    Dahil olan batarya şarj cihazı: Battery Power 18 V standart şarj cihazı

    Dahil olan batarya: 18 V/2,5 Ah

    * 18 V/2,5 Ah Karcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum çalışma süresi.

    Kompakt ve esnek. Kuru kirleri de kolaylıkla temizleyen WD 2-18 akülü ıslak ve kuru vakum makinesi, güçlü emiş performansı ve çok yönlü kullanım imkânı sunar. Daha küçük WD 1 Compact ile karşılaştırıldığında, WD 2-18 zemin başlığı ve tekerleklerle birlikte gelir ayrıca 5 litre daha büyük bir atık haznesi sunar.

    WD 3-18 S Batarya Seti

    Voltaj: 18 V

    Motor: 18 V

    Nominal güç tüketimi: 270 W

    Konteyner kapasitesi: 17 l

    Emiş hortumu uzunluğu: 2,0 m

    Batarya çalışma süresi: 20 dk*

    Filtre: Kartuş filtre

    Aksesuarsız ağırlık: 4,1 kg

    Dar aralık başlığı: Evet

    Döşeme başlığı: Hayır

    Zemin başlığı: Evet

    Dahil olan batarya şarj cihazı: Battery Power 18 V standart şarj cihazı

    Dahil olan batarya: 18 V/5,0 Ah

    * 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum çalışma süresi.

    Daha fazla kiri temizlemek ve ıslak vakumlama uygulamalarında üstün performans sunmak için: paslanmaz çelik konteynere sahip WD 3-18 S. WD 2-18’e kıyasla 5 litre daha büyük konteyner kapasitesi sunan bu model, sete dahil 5,0 Ah değiştirilebilir bataryası sayesinde 20 dakikalık kesintisiz çalışma süresiyle dikkat çeker.

    WD 4-18 Çift Bataryalı Set

    Voltaj: 2 x 18 V

    Motor: 36 V

    Nominal güç tüketimi: 380 W

    Konteyner kapasitesi: 20 l

    Emiş hortumu uzunluğu: 2,20 m

    Batarya çalışma süresi: 28 dk*

    Filtre: Düz kıvrımlı filtre

    Aksesuarsız ağırlık: 6,76 kg / 7,0 kg

    Dar aralık başlığı: Evet

    Döşeme başlığı: Hayır

    Zemin başlığı: Evet

    Dahil olan batarya şarj cihazı: Dual Battery Power 18 V hızlı şarj cihazı

    Dahil olan batarya: 2 x 18 V/5,0 Ah

    * 2 x 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum çalışma süresi.

    Güçlü ve taşınabilir: Kärcher WD 4-18 Dual Battery Set WD 4-18 Dual ve paslanmaz çelik varyantı Kärcher WD 4-18 S Dual Battery Set WD 4-18 S Dual, Kärcher Home & Garden serisinin en yüksek emiş gücüne sahip modelleridir. Peki onları özel kılan nedir? Seri bağlı iki adet 18 V batarya ile çalışan güçlü 36 V motor. İster kaba, ister ince, ister ıslak ister kuru kir olsun – WD 4-18 Dual ve WD 4-18 S Dual hepsini kolaylıkla temizler.

    36 V Kärcher Batarya Gücü

    WD 3 Batarya Seti/WD 3 Premium Batarya Seti

    Voltaj: 36 V

    Nominal güç tüketimi: 300 W

    Konteyner kapasitesi: 17 l

    Emiş hortumu uzunluğu: 2,0 m

    Batarya çalışma süresi: Yaklaşık 15 dk*

    Aksesuarsız ağırlık: 5,2 kg / 5,5 kg (Premium)

    Dar aralık başlığı: Evet

    Döşeme başlığı: Hayır

    Zemin başlığı: Evet

    Dahil olan batarya şarj cihazı: Battery Power 36 V standart şarj cihazı

    Dahil olan batarya: 36 V/2,5 Ah

    * 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile maksimum performans.

    Her zamankinden daha fazla hareket özgürlüğü ve ekstra emiş gücü! WD 3 Battery ıslak ve kuru vakum makinesi, tam işlevselliği korurken kablosuz kullanım özgürlüğü sunar. İster kaba, ister ince, ister ıslak ister kuru kir olsun – WD 3 Battery hepsini kolaylıkla temizler.

    Kärcher Battery Power batarya platformu

    18 V Battery Power

    18 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki tüm cihazları burada bulabilirsiniz.

    Akülü yaprak üfleyici ve bahçe vakumu, 18 V Kärcher Battery Power serisinin bir ürünüdür. Geniş ürün yelpazesini keşfedin ve 18 V batarya ile uyumlu diğer cihazları görün.

    TO THE PRODUCTS
    Units of the 36 V Kärcher Battery Power battery platform

    36 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki tüm cihazları burada bulabilirsiniz.

    Daha da yüksek performans için akülü yaprak üfleyiciler ve bahçe vakumları 36 V versiyonlarıyla da sunulmaktadır. Ayrıca, 36 V Battery Power batarya ile birlikte kullanılabilen çok sayıda başka ürün de bulunmaktadır.

    TO THE PRODUCTS