Akülü Islak ve Kuru Elektrikli Süpürgeler | Kärcher

Kesin özgürlük için kesinlikle kablosuz. Kendisini engelleyen hiçbir kablo olmadığı için WD 3-18 sınır tanımaz. Peki siz niye tanıyasınız ki? Kalan batarya kapasitesini ve çalışma süresini size her zaman bildiren gerçek zamanlı teknoloji sayesinde, evinizde ve evinizden çok uzaklarda kalbinizin dilediği gibi temizliğe devam edin. Ve sizi zaten alıştırdığımız gibi; ıslak veya kuru, kaba veya ince, içeride veya dışarıda olması hiç fark etmez. WD Akülü ürün grubunun üstün emiş gücü ve tüm zemin yüzeylerindeki etkili, kalıntısız kir temizliği, her yerde ve her an o "WOW" hissini geri getirecek.