Akülü varil pompası ile bahçe sulamak artık çok kolay | Kärcher

Bahçesinde ağır sulama kovalarını taşıp durmaktan yorulan ama yakınlarda bir elektrik prizi de bulamayan bahçe severler; BP 2.000-18 Akülü Varil Pompası tam sizin için tasarlandı. Herhangi bir Kärcher 18 V Battery Power aküyle çalışabilen bu pompa, bahçenizde elektrik bağlantısı olmasa bile dilediğiniz her yerde alternatif su kaynaklarını kullanmanıza olanak tanır. Böylece hem değerli içme suyundan tasarruf eder hem de sırtınızı ve bütçenizi zorlamaktan kurtulursunuz. Küçük bahçeler, hobi bahçeleri, müstakil evlerin bitki alanları ve kısacası suyun ve susamış bitkilerin olduğu ama elektriğin olmadığı her yer için ideal çözüm.