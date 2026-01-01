Akülü varil pompası ile bahçe sulamak artık çok kolay | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Akülü varil pompası ile tamamen özgürsünüz: Cihaz herhangi bir musluk bağlantısına ihtiyaç duymadan, su varillerinde veya su depolarında biriken yağmur suyunu kullanır. Böylece hobi bahçenizdeki çiçek ve sebzeleri, su tesisatı arama derdi olmadan kolayca sulayabilirsiniz.
Kablo derdine son, güçlü akü performansı: Akülü varil pompası şarjlı çalışma sistemi sayesinde gücünü prizden almaz. Kablolu cihazların yarattığı hareket kısıtlamasını tamamen ortadan kaldırarak, elektrik bağlantısı olmayan uzak köşelerde bile kablosuz ve özgürce sulama yapmanızı sağlar.
Daha verimli, daha ergonomik, daha kolay: Sulama kovası taşımaktan yorulanlar için akülü varil pompası benzersiz bir konfor sunar. Kontrol düğmesi varilin hemen kenarında olduğu için eğilip bükülmenize gerek kalmaz. Suyu doğrudan depodan çekip bahçe hortumuna veya fıskiyeye ilettiği için ağır kovaları sırtlama devri de geride kalır.
Varil pompası, tonluk su depolarının dar girişlerine bile rahatça sığar. Biriken yağmur suyunu geri kazanıp kolayca kullanmanızı sağlayarak su israfının önüne geçer ve zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
Akülü varil pompaları; su varilinde veya tonluk su deposunda biriken yağmur suyuyla sebze tarhlarını ve çiçekleri en verimli şekilde sulamak için idealdir. Kullanım alanları:
Özellikle şehir dışındaki eski bahçe parsellerinde elektrik altyapısı bulmak zordur. Her gün düzenli sulama zahmetine katlananlar için akülü varil pompası, bahçe bakımını bir yük olmaktan çıkarıp büyük bir kolaylığa dönüştürür.
Bahçenizdeki sebze tarhlarının ve taze otların coşkuyla büyümesini istemez misiniz? Akülü varil pompası sayesinde, bitkilerinizi tam da onların sevdiği gibi, kireç içermeyen doğal yağmur suyuyla en sağlıklı şekilde besleyebilirsiniz.
Akülü varil pompası, çim alanlar gibi daha büyük yüzeyleri sulamak için de son derece uygundur. Varilde biriken yağmur suyunu kullanmak, şebeke suyuna kıyasla kaynakları koruyan, harika bir alternatif sunar.
Bahçesinde ağır sulama kovalarını taşıp durmaktan yorulan ama yakınlarda bir elektrik prizi de bulamayan bahçe severler; BP 2.000-18 Akülü Varil Pompası tam sizin için tasarlandı. Herhangi bir Kärcher 18 V Battery Power aküyle çalışabilen bu pompa, bahçenizde elektrik bağlantısı olmasa bile dilediğiniz her yerde alternatif su kaynaklarını kullanmanıza olanak tanır. Böylece hem değerli içme suyundan tasarruf eder hem de sırtınızı ve bütçenizi zorlamaktan kurtulursunuz. Küçük bahçeler, hobi bahçeleri, müstakil evlerin bitki alanları ve kısacası suyun ve susamış bitkilerin olduğu ama elektriğin olmadığı her yer için ideal çözüm.
Akü yuvasındaki şeffaf kapak sayesinde akünün şarj durumunu kolayca kontrol edebilirsiniz.
Hortumu varil kenarından güvenle yönlendirerek katlanma ve bükülmeleri önler. Size de kesintisiz ve güçlü su akışının keyfini çıkarmak kalır.
Varil pompası, Kärcher 18 V Battery Power akü ailesindeki tüm akülerle tamamen uyumludur.
Farklı varil ve su tankı tiplerine mükemmel şekilde uyum sağlayarak pompanın yerinden oynamasını engeller ve güçlü bir tutuş sunar.
Hortum çıkış yönünü ihtiyacınıza göre akü yuvasının sağına, soluna sabitleyebilir veya tamamen serbest bırakabilirsiniz. Farklı kullanım alanları için mükemmel esneklik sunar.
Kompakt tasarımı sayesinde pompa, tonluk su depolarının (IBC) dar ağızlarından bile rahatça geçebilir.
Kolayca çıkarılıp temizlenebilen ön filtre, pompayı kirden korur; böylece hem cihazın ömrünü uzatır hem de güvenli bir çalışma sağlar.
Akülü varil pompası, sulama kovalarına kıyasla son derece pratik bir alternatiftir ve sadece birkaç adımda kullanıma hazır hale gelir.
Hortum sistemini, su kaynağınızın yapısına göre üç farklı pozisyonda konumlandırarak sabitleyebilirsiniz.
Akü ünitesi askısı, suyla hiçbir şekilde temas etmemesi için yağmur varilinin en üst kısmına yerleştirilir. Ayrıca varil pompası, depoya sıkıca ve güvenle tutunması için esnek bir kenar sabitleme sistemine sahiptir.
Varil kenarına yerleştirilen bu aparat, bahçe hortumunun kırılmasını önler ve keskin kenarlara sürtünerek aşınmasını veya hasar görmesini engeller.
Gövde kenarı aparatına entegre edilmiş açma-kapama düğmesi sayesinde, kablosuz varil pompasını dilediğiniz an çalıştırıp kapatabilirsiniz. Bu özellik, gereksiz enerji tüketiminin önüne geçer.
Ekranın üzerindeki şeffaf kapak sayesinde, batarya seviyesini dilediğiniz an kolayca görebilirsiniz.
Kärcher akülü varil pompalarında, uzunluğu ayarlanabilir bir hortum ve bir ön filtre yer alır.
Ön filtre, kir parçacıklarının çekilmesini önler ve böylece kesintisiz bir performans sunar. Kirlenmesi durumunda, ön filtreyi birkaç kolay adımda temizleyebilirsiniz.
Akülü varil pompası, 18 V Kärcher Battery Power akü platformuna ait bir üründür. Tüm ürün gamını keşfedin ve 18 V Battery Power akünüzle başka hangi ürünlerin uyumlu olduğunu görün.