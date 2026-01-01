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    Ev İçi Cihazlar | Kärcher

    TEMİZLİĞİN SİZİ ÇİLEDEN ÇIKARMASINA İZİN VERMEYİN.

    Temizlik cihazlarınız istediğiniz o "WOW" etkisini yaratmadığında, temizlik yapmak tam bir çileye dönüşebilir. Neyse ki ultra hafif ve yenilikçi iç mekan WOW ürünlerimiz var; artık temizlik sizi çileden çıkaramayacak!

    Kärcher steam cleaners

    Kimyasal kullanımına son verin

    Kärcher buharlı temizlik makineleri, zarflı virüslerin %99,999'una kadar olan kısmını* ve yaygın ev bakterilerinin %99,99'unu yok etmek için sadece buhara ihtiyaç duyar.

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    Kärcher Window Vacs

    Kusursuz camlar, berrak bir görüş

    Cam temizleme makinelerimiz; camları ve düz yüzeyleri, arkasında hiçbir iz veya kirli su damlası bırakmadan, manuel temizliğe kıyasla üç kat daha hızlı temizler.

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    Kärcher floor cleaners

    Tüm zeminlerde sahne sizin!

    Zemin temizleme makinelerimiz zeminlerinizi ışıl ışıl bırakır; üstelik sıradan paspaslara kıyasla çok daha az eforla, çok daha derinlemesine bir temizlik sağlar.

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    Kärcher vacuum cleaners

    Zorluklar arttıkça gücünüze güç katın

    İster stüdyo daireler ister geniş evler için, ister alerjisi olanlar için, ister şarjlı ister torbasız: Her türlü toz için aradığınız elektrikli süpürge bizde.

    Süpürgelerimize göz atın
    Kärcher wet and dry vacuum cleaners

    Kiri pası kolayca hayatınızdan çıkarın

    Güçlü Kärcher ıslak-kuru elektrikli süpürgeler ile kaba veya ıslak kirlerden bile tek hamlede kolayca kurtulabilirsiniz.

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    Kärcher spray extraction cleaners

    Temizliğin yeni tanımı

    Halı ve koltuk yıkama makinelerimizle, neredeyse tüm tekstil yüzeylerdeki en inatçı kirleri bile söküp atarsınız. Alerjisi olanlar ve evcil hayvan besleyen evler için idealdir.

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    Robot Süpürgeler

    Kontrol sizde

    Zorlu ve zahmetli zemin temizliği işini artık dert etmenize gerek yok; çünkü Kärcher robot süpürgeler ve paspaslar bu işi sizin yerinize hallediyor. Sert zeminler ve kısa tüylü halılar artık tamamen otomatik olarak temizleniyor.

    Robot süpürgelerimize göz atın
    Person cleaning the living room with a Kärcher vacuum mop

    Paspas devri kapandı

    Hem süpürmek hem silmekle uğraşmaktan sıkılmadınız mı? Kärcher ıslak-kuru dikey süpürgeler, geleneksel paspasların aksine her zaman temiz suyla ve çok daha az eforla çalışır. Tek cihazla, kusursuz temizlik!

    Islak kuru dikey süpürgelerimize göz atın

    * Kärcher buharlı temizlik makinesi ile yapılan noktasal temizlikte (temizlenecek yüzeyle doğrudan temas halinde, maksimum buhar kademesinde 30 saniye süreyle buhar uygulanması), evlerdeki çoğu pürüzsüz ve sert yüzeyde bulunan influenza (grip) virüsleri gibi zarflı virüslerin (Hepatit B virüsü hariç) %99,999'u yok edilebilir (test mikroorganizması: Modifiye Vaccinia Ankara virüsü).

    ** Maksimum buhar kademesinde ve temizlenecek yüzeyle doğrudan temas halinde, 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, evlerdeki çoğu pürüzsüz ve sert yüzeyde bulunan yaygın ev bakterilerinin %99,99'u öldürülür (test mikroorganizması: Enterococcus hirae).