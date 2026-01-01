Ev İçi Cihazlar | Kärcher

Kimyasal kullanımına son verin
Kärcher buharlı temizlik makineleri, zarflı virüslerin %99,999'una kadar olan kısmını* ve yaygın ev bakterilerinin %99,99'unu yok etmek için sadece buhara ihtiyaç duyar.
Temizlik cihazlarınız istediğiniz o "WOW" etkisini yaratmadığında, temizlik yapmak tam bir çileye dönüşebilir. Neyse ki ultra hafif ve yenilikçi iç mekan WOW ürünlerimiz var; artık temizlik sizi çileden çıkaramayacak!
Kärcher buharlı temizlik makineleri, zarflı virüslerin %99,999'una kadar olan kısmını* ve yaygın ev bakterilerinin %99,99'unu yok etmek için sadece buhara ihtiyaç duyar.
Cam temizleme makinelerimiz; camları ve düz yüzeyleri, arkasında hiçbir iz veya kirli su damlası bırakmadan, manuel temizliğe kıyasla üç kat daha hızlı temizler.
Zemin temizleme makinelerimiz zeminlerinizi ışıl ışıl bırakır; üstelik sıradan paspaslara kıyasla çok daha az eforla, çok daha derinlemesine bir temizlik sağlar.
İster stüdyo daireler ister geniş evler için, ister alerjisi olanlar için, ister şarjlı ister torbasız: Her türlü toz için aradığınız elektrikli süpürge bizde.
Güçlü Kärcher ıslak-kuru elektrikli süpürgeler ile kaba veya ıslak kirlerden bile tek hamlede kolayca kurtulabilirsiniz.
Halı ve koltuk yıkama makinelerimizle, neredeyse tüm tekstil yüzeylerdeki en inatçı kirleri bile söküp atarsınız. Alerjisi olanlar ve evcil hayvan besleyen evler için idealdir.
Zorlu ve zahmetli zemin temizliği işini artık dert etmenize gerek yok; çünkü Kärcher robot süpürgeler ve paspaslar bu işi sizin yerinize hallediyor. Sert zeminler ve kısa tüylü halılar artık tamamen otomatik olarak temizleniyor.
Hem süpürmek hem silmekle uğraşmaktan sıkılmadınız mı? Kärcher ıslak-kuru dikey süpürgeler, geleneksel paspasların aksine her zaman temiz suyla ve çok daha az eforla çalışır. Tek cihazla, kusursuz temizlik!
* Kärcher buharlı temizlik makinesi ile yapılan noktasal temizlikte (temizlenecek yüzeyle doğrudan temas halinde, maksimum buhar kademesinde 30 saniye süreyle buhar uygulanması), evlerdeki çoğu pürüzsüz ve sert yüzeyde bulunan influenza (grip) virüsleri gibi zarflı virüslerin (Hepatit B virüsü hariç) %99,999'u yok edilebilir (test mikroorganizması: Modifiye Vaccinia Ankara virüsü).
** Maksimum buhar kademesinde ve temizlenecek yüzeyle doğrudan temas halinde, 30 cm/sn temizleme hızında yapılan temizlikte, evlerdeki çoğu pürüzsüz ve sert yüzeyde bulunan yaygın ev bakterilerinin %99,99'u öldürülür (test mikroorganizması: Enterococcus hirae).