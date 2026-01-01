1 "emiş boru hatları için bağlantı parçası | Kärcher

Bağlantı parçası, emme tarafındaki pompaları (vakuma dayanıklı bağlantı) dişli olmayan 1 "PE boru hatlarına bağlamak için kullanılabilir - rezervuarlar veya kuyular gibi alternatif su kaynaklarından çamaşır makinesi, tuvalet sifonu için su kullanmak için veya bahçeyi sulamak idealdir. G1 dış dişli, G1 bağlantı dişine sahip ticari olarak temin edilebilen emiş kitlerini bağlamak için kullanılabilir.BP aksesuarlarının radyal Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi, son derece kolay bir şekilde bir araya getirilebilecekleri ve son derece güvenilir sızdırmazlık sağladıkları anlamına gelir. Pompaların sorunsuz çalışmasını sağlamak için.

Dişli olmayan 1 "emiş boru hatları için bağlantı parçası Pompanın 1 "boru hatlarına aletsiz bağlantısı.