1 "emiş boru hatları için bağlantı parçası | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.997-115.0Dişli olmayan emme boru hatlarının emme tarafındaki pompanın vakuma dayanıklı bağlantısı için bağlantı parçası (1 "PE boru çapı ile uyumlu) Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi dahil.
Diş boyutu
G1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
54 x 72 x 54
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri