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    1 "emiş boru hatları için bağlantı parçası | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with threaded end, featuring embossed numbers on its surface.

    1 "emiş boru hatları için bağlantı parçası

    Sipariş numarası: 2.997-115.0

    Dişli olmayan emme boru hatlarının emme tarafındaki pompanın vakuma dayanıklı bağlantısı için bağlantı parçası (1 "PE boru çapı ile uyumlu) Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi dahil.