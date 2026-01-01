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    2 çıkışlı musluk adaptörü | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with two yellow valves.

    2 çıkışlı musluk adaptörü

    Sipariş numarası: 2.645-199.0

    2 bağımsız, ayrı ayrı ayarlanabilir su bağlantılı 2 yollu dağıtıcı. İki hortumu bir musluğa bağlamak için ideal. (G3/4 musluk konektörü, G1/2 çap düşürücü.)
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.