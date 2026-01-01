2 çıkışlı musluk adaptörü | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-199.02 bağımsız, ayrı ayrı ayarlanabilir su bağlantılı 2 yollu dağıtıcı. İki hortumu bir musluğa bağlamak için ideal. (G3/4 musluk konektörü, G1/2 çap düşürücü.)
Diş boyutu
G3/4 + G1/2
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
50 x 126 x 78
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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