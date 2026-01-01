2 LTR Pil içeren çim bıçak paketi | Kärcher

Çalıların altında yosun tutuyor, yabani otlar filizleniyor ve kontrolsüz büyüme çalıların altında büyüyor. Şimdi işleri yeniden düzene koymanın zamanı geldi. Bunun gibi zorlu işler en iyi şekilde, pille çalışan 18 V ve 36 V Kärcher çim biçme makinelerinde kullanıma uygun ikiz paketteki çift bıçaklı yüksek kaliteli düzelticilerle yapılır. Bahçedeki çim biçme makinesiyle erişilmesi zor alanlardan kontrolsüz büyüme, yosun ve yabani otlar da temizlenebilir.

Yaygın kullanım Sağlam düzelticilerle daha güçlü kontrolsüz büyüme bile azaltılır. Çift bıçaklı düzeltici Çift bıçaklı kesici sayesinde etkili kesim sonucu. Keskin bıçakları ile konturlar net bir şekilde kesilir ve kenarlar hassas bir şekilde kesilir. Aletsiz düzeltici bıçak değişimi Birkaç el hareketiyle yeni bir düzeltici bıçağa geçin. Pratik ikiz paket Sağlam plastikten yapılmış 2 çift bıçaklı düzeltici teslimata dahildir. Mükemmel uyumlu aksesuarlar Kärcher'in 18 V ve 36 V akülü çim biçme makinelerinde kullanım için idealdir.