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    2 LTR Pil içeren çim bıçak paketi | Kärcher

    Two Kärcher replacement blades with grey housings and yellow serrated edges, positioned side by side.

    2 LTR Pil içeren çim bıçak paketi

    Sipariş numarası: 2.444-022.0

    Bahçenizde erişilmesi zor yerlerde kontrolsüz büyüme yaygın mı? Tüm 18 V ve 36 V Kärcher pilli çim biçme makineleriyle uyumlu, çift bıçaklı düzelticiyi kullandıktan sonra dert değil.