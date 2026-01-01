2 LTR Pil içeren çim bıçak paketi | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.444-022.0Bahçenizde erişilmesi zor yerlerde kontrolsüz büyüme yaygın mı? Tüm 18 V ve 36 V Kärcher pilli çim biçme makineleriyle uyumlu, çift bıçaklı düzelticiyi kullandıktan sonra dert değil.
Bıçak sayısı
2
Kesim alanı (cm)
23
Renk
Gri
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
115 x 75 x 36
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları