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    2 yönlü bağlantı aparatı | Kärcher

    Black plastic hose connector with two ribbed ends and a central flange, shown on a white background.

    2 yönlü bağlantı aparatı

    Sipariş numarası: 2.645-008.0

    Sağlam kalitesi ve çekici tasarımı ile iki hortumu bağlamak için çift yönlü bağlantı aparatı.