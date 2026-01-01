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    3 çıkışlı musluk adaptörü | Kärcher

    Kärcher water distributor with three yellow adjustable knobs and multiple hose connectors.

    3 çıkışlı musluk adaptörü

    Sipariş numarası: 2.645-200.0

    3 bağımsız, ayrı ayrı ayarlanabilir su bağlantılı 3 yollu dağıtıcı. Üç hortumu bir musluğa bağlamak için idealdir. (G1 musluk konektörü, G3/4 çap düşürücü)
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.