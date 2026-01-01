3 çıkışlı musluk adaptörü | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-200.03 bağımsız, ayrı ayrı ayarlanabilir su bağlantılı 3 yollu dağıtıcı. Üç hortumu bir musluğa bağlamak için idealdir. (G1 musluk konektörü, G3/4 çap düşürücü)
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
60 x 22 x 180
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları