3 LTR 18 Batarya biriktirme paketi | Kärcher

Her bahçede, çim biçme makinesiyle gitmenin zor olduğu, yolun önünde bir komşu duvar veya çalı olduğu her yerde misafirperver olmayan köşeler vardır. Bu kadar dar ve sıkışık köşelerde çalışmak için küçük, esnek ancak güçlü bir cihaz gereklidir: Kärcher'den bir çim biçme makinesi. Çim biçme makinesi, otomatik kablo beslemesi ile sürekli olarak bobine yeniden ayarlanan bükülmüş bir kesme ipi içerir. Böylelikle, her adımda mükemmel kesim çizgisi uzunluğu elde edilir ve düzgün kesim sonuçları garanti edilir. Kırpma ipi aşınmışsa, yeni bir bobin çok az çaba ile ve herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan takılabilir. Ve operasyon şeritteki son çim bıçağına kadar devam eder.

Bükülmüş kordon Kesin, sessiz ve güvenilir - bunların tümü bükülmüş kablo ile garanti edilmektedir. Otomatik kablo beslemesi Kesme çizgisi otomatik olarak yeniden ayarlanır ve bu nedenle her zaman mükemmel uzunluktadır. Bobin aletsiz değiştirilebilir Birkaç basit el hareketi, bobinin aletsiz değiştirilmesini mümkün kılar. Esnek kullanım Sağlam kesim ipi, bahçenin erişilmesi zor kısımlarına zahmetsizce ulaşır. Pratik üçlü paket Dahil edilen üç bobin, daha uzun süre çalışmaya devam etmenizi sağlar.