3 LTR 18 Batarya biriktirme paketi | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.444-016.0Bükümlü kesme hattına sahip bobin (üçlü paket halinde gelir) ulaşılması zor yerlerde düzgün sonuçlar sağlar. Tüm 18 V Kärcher Battery Power çim biçme makineleri için uygundur.
Hat kalınlığı (mm)
1.6
Makara başına satır uzunluğu (m)
3.6
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
55 x 55 x 24
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları