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    3 LTR 18 Batarya biriktirme paketi | Kärcher

    Three black spools with blue line, labelled "Rewind Line," arranged on a white background.

    3 LTR 18 Batarya biriktirme paketi

    Sipariş numarası: 2.444-016.0

    Bükümlü kesme hattına sahip bobin (üçlü paket halinde gelir) ulaşılması zor yerlerde düzgün sonuçlar sağlar. Tüm 18 V Kärcher Battery Power çim biçme makineleri için uygundur.