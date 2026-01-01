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    3 yönlü bağlantı aparatı | Kärcher

    Black plastic hose connector with three outlets, featuring O-ring seals at each end.

    3 yönlü bağlantı aparatı

    Sipariş numarası: 2.645-009.0

    Sağlam kalitesi ve çekici tasarımıyla üç hortumu bağlamak için üç yönlü bağlantı aparatı.