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    Accumulator special accessories 36V 2,5A | Kärcher

    Kärcher 36V battery with 2.5 Ah capacity, featuring a digital display showing 100% charge.

    Accumulator special accessories 36V 2,5A

    Sipariş numarası: 2.445-030.0