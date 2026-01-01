Accumulator special accessories 36V 5,0 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.445-031.0
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
36
Kapasite (Ah)
5
(Wh)
180
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
134 x 88 x 118
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz