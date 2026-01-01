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    Accumulator special accessories 36V 5,0 | Kärcher

    Kärcher 36V 5.0 Ah battery with yellow and black casing, featuring a battery power indicator.

    Accumulator special accessories 36V 5,0

    Sipariş numarası: 2.445-031.0