Açılı püskürtme borusu | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.638-817.0Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
930 x 43 x 116
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları