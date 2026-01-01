Açılı püskürtme borusu | Kärcher

Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m). Tüm Kärcher K2 – K7 serisi evlerde kullanım amaçlı basınçlı yıkama makineleri için uygundur.

Ekstra uzun açılı mızrak (yaklaşık 1 m) Ulaşılması zor yerlerde kolay temizlik, örn. oluklar veya araçların alt tarafı. Yüksek basınçla güçlü temizlik Daha iyi kir gevşetme ve etkili temizlik. Yüksek basınç Eşit şekilde temizler ve inatçı kirleri çıkarır.