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    Açılı püskürtme borusu | Kärcher

    Two Kärcher pressure washer extension wands, one metal with a curved end and one black plastic with a connector.

    Açılı püskürtme borusu

    Sipariş numarası: 2.638-817.0

    Yağmur oluğu veya araç gövdesi altı gibi erişilmesi zor alanların kolayca temizlenmesi için ekstra uzun açılı püskürtme borusu (yaklaşık 1 m).