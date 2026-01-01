Kül süpürgesi AD 2 KÜL VAKUM MAKİNESİ | Kärcher

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Kül süpürgesi
Sipariş numarası: 1.629-713.0
Nominal giriş gücü (W)
600
Emiş gücü (W)
140
Vakum gücü (mbar)
210
Hava debisi (l/s)
40
Konteyner kapasitesi (l)
14
Konteyner malzemesi
Metal
Elektrik kablosu (m)
4
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses güç seviyesi (dB(A))
82
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
345 x 330 x 440
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
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Uygulama alanları