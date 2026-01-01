Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Kül süpürgesi AD 2 KÜL VAKUM MAKİNESİ | Kärcher

    Kärcher ash vacuum with a filter and a narrow nozzle attachment, set against a white background.

    Kül süpürgesi

    AD 2 KÜL VAKUM MAKİNESİ

    Sipariş numarası: 1.629-713.0

    • Uzun ömürlü emiş gücü için Kärcher ReBoost filtre temizliği
    • Bir bileşenli filtre sistemi
    • Konteynırı, kir ile hiç temas etmeden kolayca boşaltın ve temizleyin