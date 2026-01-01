Kül süpürgesi AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi | Kärcher

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Kül süpürgesi
Sipariş numarası: 1.629-731.0Herhangi bir kirle temas etmeden külleri kolayca yok eder: Uzun ömürlü AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi, A + sınıfı enerji verimliliğine, 17 litrelik metal hazne ve filtre temizleme özelliğine sahiptir.
Nominal giriş gücü (W)
1000
Emiş gücü (W)
190
Vakum gücü (mbar)
240
Hava debisi (l/s)
48
Konteyner kapasitesi (l)
17
Konteyner malzemesi
Metal
Elektrik kablosu (m)
4
Standart aksesuar ID (mm)
35
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Ses seviyesi (dB(A))
73
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
8.9
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
365 x 330 x 565
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları