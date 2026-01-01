Kül süpürgesi AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi | Kärcher

A + enerji verimliliğine sahip 600 watt'lık bir türbin ve egzoz hava filtresine sahip AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi, etkileyici yüksek, uzun ömürlü emiş gücü sağlar. Entegre filtre temizleme sistemi, kirli filtreyi bir düğmeye dokunarak temizler, böylece emiş gücü hemen tekrar artar. Tek parçalı filtre sistemi (sağlam düz kıvrımlı filtre ve metal kaba kir filtresi ile) ve konteyner üzerinde pratik bir tutamak ile atık konteynerinin kir ile temas etmeden hızlı ve rahat bir şekilde boşaltılması sağlanır. Ayrıca, yüksek dereceli aleve dayanıklı malzemeler, külün vakumlanmasında maksimum güvenlik sağlar. Eğimli el borusu sayesinde, ulaşılması zor yerler bile rahatça vakumlanır. Sert yüzey temizliği için zemin başlığı ve yüksek kaliteli krom kaplı emiş boruları ile birlikte, her ikisi de tedarik kapsamına dahildir, AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi her yerde tam teşekküllü bir kuru elektrikli süpürge olarak kullanılabilir. Diğer pratik özellikler: kablonun ve aksesuarların depolanması ve çalışma araları sırasında emme hortumunun veya zemin nozullu emiş borularının makineye dayandırılmasının pratik yolu. Üstelik vade farksız 6 taksit ve ücretsiz kargo imkanı ile!

Kärcher ReBoost filtre temizliği Bir düğme dokunuşuyla filtre temizliği Yüksek ve uzun süreli emiş gücü için. Çok miktarda kirin vakumlanması için uygundur. güçlü düz katmanlı filtre ve metal iri gözenekli kir filtresine sahip tek parçalı filtre sistemi (aleve dayanıklı) Konteynırın kir ile hiç temas etmeden kolayca boşaltılması ve temizlenmesi. Basit filtre çıkartımı ve konteynırın kir ile hiç temas etmeden temizlenmesi sayesinde azami konfor. Ateşe dayanıklı malzeme, metal konteynır ve metal hortum (kılıflı) Külün temizlenmesi sırasında maksimum güvenlik için - yanlış kullanıldığında bile. Açılı elde taşınabilen boru Bacadaki tüm köşelerin ve dar yerlerin genel temizliği için. 1,7 m emiş hortumu, kılıflı metalden yapılmıştır Güvenli çalışma için. Yüksek esneklik ve bükülebilirlik. "Çek ve İt“ Kilit Sistemi Hızlı ve kolay konteyner açma, kapama ve boşaltma Konteynır üzerindeki pratik kolları Kabın kolaylıkla boşaltılması için. Kir ile hiç temas etmeden Cihaz üzerinde pratik aksesuar saklama yeri + park pozisyonu Sağlanan aksesuarların ve güç kablosunun yerden tasarruf edilerek, güvenli ve rahat bir şekilde saklanması. Çalışma araları sırasında zemin nozulu ile emiş borularını ve emme hortumunu dayamak için idealdir. Silindirler Esnek işleyiş. Yüksek hareket özgürlüğü.