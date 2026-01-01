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    Kül süpürgesi AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner with a long hose and nozzle, accompanied by a rectangular filter, set against a white background.

    Kül süpürgesi

    AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi

    Sipariş numarası: 1.629-731.0

    Herhangi bir kirle temas etmeden külleri kolayca yok eder: Uzun ömürlü AD 4 Premium Kül Vakum Makinesi, A + sınıfı enerji verimliliğine, 17 litrelik metal hazne ve filtre temizleme özelliğine sahiptir.