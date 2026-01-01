Hava temizleyici AF 100 Hava Temizleyici | Kärcher

Temizlik uzmanlarından hava temizleme: Kärcher AF 100 hava temizleme cihazı, okul sınıfları, doktor bekleme odaları veya diğer kamu tesisleri gibi yoğun trafikli ve yüksek doluluklu iç mekanlar için kullanıma hazır bir çözümdür. Yeni Yüksek Korumalı H13 Solüsyon filtremiz, virüsler ve aerosoller gibi patojenleri odadaki havadan güvenilir bir şekilde temizler. Filtre malzemesi üzerindeki ekstra gümüş iyonlarından oluşan kaplaması da mikropları ve bakterileri etkili bir şekilde ortadan kaldırırken, aktif karbon katmanı da tozu, poleni, kokuları, uçucu organik maddeleri, kimyasal buharları ve diğer zararlı maddeleri giderir. Odadaki havanın sürekli olarak izlenmesi ve otomatik modun kontrol edilmesi amacıyla hassas bir lazer sensörü entegre edilmiştir. Hava kalitesi her zaman açık renk kodlu bir diyagramda görüntülenir; ayrıca havadaki mevcut ince toz içeriği ve kalan filtreleme süresi, istenildiği zaman ekrandan okunabilir. Sağlam tekerlekler, hava temizleyicinin ihtiyaç duyulduğunda odalar arasında taşınmasına olanak tanır.

Yüksek Korumalı H13 Solüsyonu filtresi, standart olarak Patojen ve aerosol filtreleme için yeni H13 filtresi. Kompakt tasarım ve yüksek haraketlilik Ünitenin sağlam silindirleri sayesinde odalar arasında kolayca taşınabilir. Güçlü motoru ile 87 m²'ye kadar odalar için uygun Üç hız ayarlı ile fan Sezgisel kullanım ve kolay bakım Filtrenin servis ömrü ekrandan okunabilir, kullanıcılar filtreyi rahatça değiştirebilirler. Lazer sensörü ile mevcut hava kalitesi ölçümü Hava kalitesi renkli bir diyagramda gösterilir (mavi = çok iyi, yeşil = ortalama, kırmızı = zayıf). Odadaki havadaki ince toz değeri (PM2.5) ile ilgili sensör verileri entegre ekranda gösterilir.