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    Hava temizleyici AF 100 Hava Temizleyici | Kärcher

    Kärcher air purifier with a sleek white design, perforated sides, and a black top panel featuring control buttons.

    Hava temizleyici

    AF 100 Hava Temizleyici

    Sipariş numarası: 1.024-812.0

    • İç mekanlarda sağlıklı hava için H13 standardına uygun güvenilir filtreleme
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