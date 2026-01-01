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    Hava temizleyici AF 20 Hava Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher air purifier with digital display, white body, and black top with yellow trim.

    Hava temizleyici

    AF 20 Hava Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.024-820.0

    Yüksek hava akışına sahip, H13 filtrelemeli ve aktif karbonlu kompakt AF 20 Hava Temizleme Makinesi, patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları güvenilir bir şekilde giderir.
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    Önerilen oda genişliği; 3 m tavan yüksekliği, saatte üç kez hava değişimi ve en yüksek güç seviyesindeki çalışma performansı baz alınarak hesaplanmıştır.