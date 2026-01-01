Hava temizleyici AF 20 Hava Temizleme Makinesi | Kärcher

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Hava temizleyici
Sipariş numarası: 1.024-820.0Yüksek hava akışına sahip, H13 filtrelemeli ve aktif karbonlu kompakt AF 20 Hava Temizleme Makinesi, patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları güvenilir bir şekilde giderir.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Motor gücü (kW) (W)
24
Uygun oda yüksekliği (m²)
40
Hava debisi (m³/sa)
220
Parçacık boyutuna göre filtre verimliliği (µm / %)
0.3 / >= 99.95
Güç ayarları
3
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3
Ambalajlı ağırlık (kg)
4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
220 x 220 x 346
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Kılavuz