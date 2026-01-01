Hava temizleyici AF 30 Hava Temizleyici, Yedek Filtre Setli | Kärcher

Orta büyüklükteki odalar, oturma odaları ve çalışma alanları için mükemmel hava temizleme: AF 30 hava temizleme makinesi, çok katmanlı filtre sistemi sayesinde iç mekan havasını alerjenlerden, kirleticilerden ve patojenlerden arındırır. Cihazın diğer özellikleri arasında; aktif karbon dolgusu ve hava kalitesini µg/m³ cinsinden PM2.5 partikül değerleriyle sayısal olarak gösteren ekran yer alır. Bu ekran aynı zamanda hava kalitesini bir renk koduyla, sıcaklığı ve bağıl nemi de belirterek gösterir. Hava temizleme makinesi; zamanlayıcı fonksiyonu, çocuk kilidi, gece modu ve ultra sessiz çalışmasının yanı sıra 0.3 µm boyutundaki partiküller için %99,95 filtre verimliliği ve otomatik mod için yüksek kaliteli bir lazer sensörüyle de mükemmel bir seçimdir. Bu sensör sayesinde otomatik mod ve performans seviyesi, havadaki kirlilik derecesine göre kendisini otomatik olarak ayarlar. Ayrıca filtrenin, hava kirliliği seviyesine ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık bir yıllık bir kullanım ömrü vardır.

Yüksek Korumalı 13 Filtre Patojenlerin ve aerosollerin giderilmesi için HEPA filtre Kokuları ve kimyasal buharları yapıştırmak için. Çift hava giriş sistemi Her iki taraftaki hava girişi sayesinde yüksek hava debisi garanti edilir. Renkli ekran Sıcaklığı, hava nemini ve kalitesini, filtre ve cihaz durumunu görüntüler. Sessiz çalışma Sorunsuz çalışan motorlar ve vantilatörler artı sessiz hava akışı. Otomatik mod Sensör otomatik modu kontrol eder ve performans seviyesini hava kalitesine uyarlar.