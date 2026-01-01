Hava temizleyici AF 30 Hava Temizleyici, Yedek Filtre Setli | Kärcher

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Hava temizleyici
Sipariş numarası: 1.024-827.0Lazer sensör teknolojisi, otomatik mod, ekran, HEPA ve aktif karbon filtreleme özelliklerine sahip AF 30 hava temizleme makinesi; 30 m² ile 60 m² arasındaki odalarda patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları ortadan kaldırır.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
100 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Motor gücü (kW) (W)
36
Uygun oda yüksekliği (m²)
60
Hava debisi (m³/sa)
320
Parçacık boyutuna göre filtre verimliliği (µm / %)
0.3 / >= 99.95
Güç ayarları
5
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
5.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
260 x 260 x 486
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Ürün bilgileri
Kılavuz