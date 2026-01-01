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    Hava temizleyici AF 30 Hava Temizleyici, Yedek Filtre Setli | Kärcher

    Kärcher air purifier with digital display showing temperature and humidity, featuring a sleek white design and perforated sides.

    Hava temizleyici

    AF 30 Hava Temizleyici, Yedek Filtre Setli

    Sipariş numarası: 1.024-827.0

    Lazer sensör teknolojisi, otomatik mod, ekran, HEPA ve aktif karbon filtreleme özelliklerine sahip AF 30 hava temizleme makinesi; 30 m² ile 60 m² arasındaki odalarda patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları ortadan kaldırır.
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    Önerilen oda genişliği; 3 m tavan yüksekliği, saatte üç kez hava değişimi ve en yüksek güç seviyesindeki çalışma performansı baz alınarak hesaplanmıştır.