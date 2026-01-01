Hava temizleyici AF 30 Hava Temizleme Makinesi | Kärcher

Orta büyüklükteki evler, ofisler ve büyük salonlar için mükemmel hava temizleme çözümü olan AF 30 hava temizleme makinesi, çok katmanlı filtre sistemi sayesinde iç mekan havasını alerjen, kirletici ve patojenlerden temizler. Cihaz üzerinde bir renk kodu aracılığıyla hava kalitesini, sıcaklığı ve bağıl nemi gösteren bir ekran bulunur. Hava temizleyici ayrıca zamanlayıcı işlevi, çocuk güvenlik kilidi, gece modu fonksiyonlarına sahiptir. Yüksek hava akışı performasına rağmen, ultra sessizdir. HEPA 13 filtresi bakteri ve virüsleri %99,95 oranında filtreleyerek yüksek filtre verimliliği sağlar. Ayrıca filtrenin kullanım ömrü, hava kirliliğinin düzeyine ve kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yaklaşık bir yıldır. Otomatik mod için yüksek kaliteli lazer sensörü sayesinde mükemmel bir seçimdir. Bu, otomatik modun ve performans seviyesinin hava kirliliği derecesine göre otomatik olarak ayarlandığı anlamına gelir.

Yüksek Korumalı 13 Filtre Kokuları ve kimyasal buharları yapıştırmak için. Çift hava giriş sistemi Her iki taraftaki hava girişi sayesinde yüksek hava debisi garanti edilir. Renkli ekran Sıcaklığı, hava nemini ve kalitesini, filtre ve cihaz durumunu görüntüler. Sessiz çalışma Otomatik mod Sensör otomatik modu kontrol eder ve performans seviyesini hava kalitesine uyarlar.