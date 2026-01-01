Hava temizleyici AF 50 Hava Temizleme Makinesi | Kärcher

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Hava temizleyici
Sipariş numarası: 1.024-822.0Yüksek hava akışına sahip, lazer sensör teknolojili, otomatik modlu, ekranlı, H13 filtrelemeli ve aktif karbonlu kompakt AF 50 Hava Temizleme Makinesi, patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları güvenilir bir şekilde giderir.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Motor gücü (kW) (W)
50
Uygun oda yüksekliği (m²)
100
Hava debisi (m³/sa)
520
Parçacık boyutuna göre filtre verimliliği (µm / %)
0.3 / >= 99.95
Güç ayarları
5
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
9.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
10.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
290 x 290 x 580
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Kılavuz