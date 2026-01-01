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    Hava temizleyici AF 50 Hava Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher air purifier with digital display showing temperature and humidity, white body with perforated sides.

    Hava temizleyici

    AF 50 Hava Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.024-822.0

    Yüksek hava akışına sahip, lazer sensör teknolojili, otomatik modlu, ekranlı, H13 filtrelemeli ve aktif karbonlu kompakt AF 50 Hava Temizleme Makinesi, patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları güvenilir bir şekilde giderir.
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    Önerilen oda genişliği; 3 m tavan yüksekliği, saatte üç kez hava değişimi ve en yüksek güç seviyesindeki çalışma performansı baz alınarak hesaplanmıştır.