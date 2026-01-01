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    Hava temizleyici AF 50 Signature Line | Kärcher

    Kärcher air purifier with digital display showing temperature and humidity, white body with perforated sides and black top.

    Hava temizleyici

    AF 50 Signature Line

    Sipariş numarası: 1.024-826.0

    Lazer sensör teknolojisi, otomatik mod, ekran, HEPA filtreleme ve aktif karbon filtrelemeye sahip AF 50 Signature Line hava temizleme cihazı, boyutları 50 m² ¹⁾ ile 100 m² arasında değişen odalarda patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları giderir.
    ¹⁾
    Önerilen oda genişliği; 3 m tavan yüksekliği, saatte üç kez hava değişimi ve en yüksek güç seviyesindeki çalışma performansı baz alınarak hesaplanmıştır.