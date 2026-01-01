Hava temizleyici AF 50 Signature Line | Kärcher

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Hava temizleyici
Sipariş numarası: 1.024-826.0Lazer sensör teknolojisi, otomatik mod, ekran, HEPA filtreleme ve aktif karbon filtrelemeye sahip AF 50 Signature Line hava temizleme cihazı, boyutları 50 m² ¹⁾ ile 100 m² arasında değişen odalarda patojenleri, ince tozları, alerjenleri ve kokuları giderir.
Faz sayısı (Fh)
1
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50 - 60
Motor gücü (kW) (W)
50
Uygun oda yüksekliği (m²)
100
Hava debisi (m³/sa)
520
Parçacık boyutuna göre filtre verimliliği (µm / %)
0.3 / >= 99.95
Güç ayarları
5
Renk
Beyaz
Aksesuarsız ağırlık (kg)
9.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
11.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
290 x 290 x 580
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Ürün bilgileri
Kılavuz