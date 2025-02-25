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    Çim ve Çit Makası Modelleri, Çim Biçme Makasları | Kärcher

    Kablosuz Çim ve Çalı Makasları

    Kärcher akülü çim ve çalı makasları, bahçede hassas ve özen gerektiren işler için idealdir. 2’si 1 arada sistemi sayesinde çalılar, çitler ve küçük bodur bitkiler ile küçük çim alanları hızlı ve kolay bir şekilde kesilebilir. Bu sayede bahçenizde temiz kenarlar oluşur ve düzenli, bakımlı bir görünüm elde edilir.

    GSH grass cutting

    Kullanım ve avantajlar

    Çim ve çalı bıçakları arasında zahmetsiz ve aletsiz geçiş imkânı sunar. Böylece farklı bahçe işleri için birden fazla cihaz kullanmaya gerek kalmadan tüm işlemler kolayca yapılabilir.

    Application grass

    Çim makasları

    Çim makasları, ev çevresindeki çim kenarlarını, çiçeklikleri, sebze bahçelerini ve hatta teras alanlarını düzeltmek için kullanılır. Yani çim biçme makinesinin ulaşamadığı yerlerde ideal bir çözümdür.

    GSH grass und bushes

    Çalı makasları

    Çalı makasları, çalı ve bodur bitkileri kısaltmayı ve şekil vermeyi oldukça kolay hale getirir.

    Elmas taşlama ile bilenmiş bıçaklar

    Çift taraflı bıçaklar son derece keskin olup çim ve çalıların hassas şekilde kesilmesini sağlar. Lazer kesim ve elmas taşlama ile üretilen bıçaklar (GSH 2 Plus modelinde), daha uzun ömürlüdür ve daha az bakım gerektirir.

    GSH Blade
    GSH telescopic handle

    Teleskopik tutma sapı

    Çim kenarlarını kesmek için ergonomik çözüm: bu tutma sapı, çalışma yüksekliğini ihtiyaca göre ayarlamanıza imkân verir, böylece çim kenarlarını keserken eğilmenize gerek kalmaz. GSH 2 Plus akülü çim makası için özel olarak geliştirilmiş bu uzatma sapı, 74 ile 116 cm arasında kademesiz şekilde ayarlanabilir.

    GSH Blade

    Kılavuz koruma aparatı ve askı halkası

    Yer tasarrufu sağlayan saklama imkânı.

    ergonomic handle

    Ergonomik taşıma sapı dizaynı

    Uzun süreli kullanımlarda bile rahat tutuş sağlar.

    Display GSH

    Batarya durumunu sürekli gösteren ekran

    Entegre LED ekran sayesinde (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).

    Öne Çıkanlar

    Kompakt 2’si 1 arada yardımcı: Akülü çim makası, ev çevresindeki çim kenarlarını, çiçeklikleri, sebze bahçelerini ve teras alanlarını düzeltmek için kullanılır. Çalı makası ise çalı ve bodur bitkileri kısaltmayı ve şekil vermeyi son derece kolay hale getirir.

    Detail image of blade tip protection of grass and shrub shear

    Bıçak uç koruyucu

    Bıçağı korur, duvar ve zeminlerde oluşabilecek hasarı önler.

    Clean cutting with the grass and shrub shear

    Çift taraflı keskinliğe sahip, elmas taşlama ile bilenmiş bıçaklar

    Temiz ve hassas bir kesim için.

    Grass shear on the left, shrub shear on the right

    Alet kullanmadan bıçak değişimi

    Basit vida sistemi sayesinde çalı bıçağı ile çim bıçağı arasında zahmetsizce geçiş yapılabilir. Çim bıçağı, çim ve çalı makasına bu vida sistemiyle istenildiği zaman kolayca takılabilir.

    Person pressing the safety lock at the grass and shrub shear

    Güvenlik kilidi açma düğmesi

    Çim ve çalı makasının yanlışlıkla çalışmasını önler.

    Cutting grass with the grass and shrub shear with rubber handle

    Kauçuk tutma sapı

    Ergonomik tutuş sayesinde maksimum kullanım konforu.

    Inserting the 18 V Battery to the grass and shrub shear

    18 V Kärcher batarya gücü

    Çim makası, 18 V Battery Power serisindeki tüm akülerle çalıştırılabilir.

    GSH 18-20 Batarya

    Değiştirilebilir batarya sistemi: 18 V Battery Power

    Teleskopik sapla kullanım: Hayır

    Çalı bıçağı kesme uzunluğu: 20 cm

    Çim bıçağı kesme genişliği: 12 cm

    Maks. tek şarj çalışma süresi: 100 dakika

    Maks. tek şarjda çalı kesim kapasitesi: 800 m

    Maks. tek şarjda çim kesim kapasitesi: 1000 m

    Ağırlık (çim bıçağı ve Kärcher Battery Power 18/25 ile): 1,7 kg

    GSH 2 Plus

    Değiştirilebilir batarya sistemi: Sabit batarya

    Teleskopik sapla kullanım: Evet

    Çalı bıçağı kesme uzunluğu: 11 cm

    Çim bıçağı kesme genişliği: 8 cm

    Maks. tek şarj çalışma süresi: 50 dakika

    Maks. tek şarjda çalı kesim kapasitesi: 400 m

    Maks. tek şarjda çim kesim kapasitesi: 500 m

    Ağırlık (çim bıçağı ve sabit batarya ile): 0,6 kg

    Akülü çim ve çalı makası için aksesuarlar