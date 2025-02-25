Kärcher akülü çim ve çalı makasları, bahçede hassas ve özen gerektiren işler için idealdir. 2’si 1 arada sistemi sayesinde çalılar, çitler ve küçük bodur bitkiler ile küçük çim alanları hızlı ve kolay bir şekilde kesilebilir. Bu sayede bahçenizde temiz kenarlar oluşur ve düzenli, bakımlı bir görünüm elde edilir.