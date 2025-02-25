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Kärcher akülü çim ve çalı makasları, bahçede hassas ve özen gerektiren işler için idealdir. 2’si 1 arada sistemi sayesinde çalılar, çitler ve küçük bodur bitkiler ile küçük çim alanları hızlı ve kolay bir şekilde kesilebilir. Bu sayede bahçenizde temiz kenarlar oluşur ve düzenli, bakımlı bir görünüm elde edilir.
Çim ve çalı bıçakları arasında zahmetsiz ve aletsiz geçiş imkânı sunar. Böylece farklı bahçe işleri için birden fazla cihaz kullanmaya gerek kalmadan tüm işlemler kolayca yapılabilir.
Çim makasları, ev çevresindeki çim kenarlarını, çiçeklikleri, sebze bahçelerini ve hatta teras alanlarını düzeltmek için kullanılır. Yani çim biçme makinesinin ulaşamadığı yerlerde ideal bir çözümdür.
Çalı makasları, çalı ve bodur bitkileri kısaltmayı ve şekil vermeyi oldukça kolay hale getirir.
Çift taraflı bıçaklar son derece keskin olup çim ve çalıların hassas şekilde kesilmesini sağlar. Lazer kesim ve elmas taşlama ile üretilen bıçaklar (GSH 2 Plus modelinde), daha uzun ömürlüdür ve daha az bakım gerektirir.
Çim kenarlarını kesmek için ergonomik çözüm: bu tutma sapı, çalışma yüksekliğini ihtiyaca göre ayarlamanıza imkân verir, böylece çim kenarlarını keserken eğilmenize gerek kalmaz. GSH 2 Plus akülü çim makası için özel olarak geliştirilmiş bu uzatma sapı, 74 ile 116 cm arasında kademesiz şekilde ayarlanabilir.
Yer tasarrufu sağlayan saklama imkânı.
Uzun süreli kullanımlarda bile rahat tutuş sağlar.
Entegre LED ekran sayesinde (GSH 2 Plus, GSH 4-4 Plus).
Kompakt 2’si 1 arada yardımcı: Akülü çim makası, ev çevresindeki çim kenarlarını, çiçeklikleri, sebze bahçelerini ve teras alanlarını düzeltmek için kullanılır. Çalı makası ise çalı ve bodur bitkileri kısaltmayı ve şekil vermeyi son derece kolay hale getirir.
Bıçağı korur, duvar ve zeminlerde oluşabilecek hasarı önler.
Temiz ve hassas bir kesim için.
Basit vida sistemi sayesinde çalı bıçağı ile çim bıçağı arasında zahmetsizce geçiş yapılabilir. Çim bıçağı, çim ve çalı makasına bu vida sistemiyle istenildiği zaman kolayca takılabilir.
Çim ve çalı makasının yanlışlıkla çalışmasını önler.
Ergonomik tutuş sayesinde maksimum kullanım konforu.
Çim makası, 18 V Battery Power serisindeki tüm akülerle çalıştırılabilir.
Değiştirilebilir batarya sistemi: 18 V Battery Power
Teleskopik sapla kullanım: Hayır
Çalı bıçağı kesme uzunluğu: 20 cm
Çim bıçağı kesme genişliği: 12 cm
Maks. tek şarj çalışma süresi: 100 dakika
Maks. tek şarjda çalı kesim kapasitesi: 800 m
Maks. tek şarjda çim kesim kapasitesi: 1000 m
Ağırlık (çim bıçağı ve Kärcher Battery Power 18/25 ile): 1,7 kg
Değiştirilebilir batarya sistemi: Sabit batarya
Teleskopik sapla kullanım: Evet
Çalı bıçağı kesme uzunluğu: 11 cm
Çim bıçağı kesme genişliği: 8 cm
Maks. tek şarj çalışma süresi: 50 dakika
Maks. tek şarjda çalı kesim kapasitesi: 400 m
Maks. tek şarjda çim kesim kapasitesi: 500 m
Ağırlık (çim bıçağı ve sabit batarya ile): 0,6 kg