Şarjlı Ilaçlama Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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Tek tuşla bitki koruma ve bakımı: 18 V değiştirilebilir bataryaya, 4 litrelik hazneye ve teleskopik boruya sahip PSU 4-18 akülü ilaçlama pompası; ince ve homojen püskürtme özelliğiyle bitkileri gübreler, haşere ve yabani otlarla nokta atışı mücadele eder ve fideleri yorucu manuel pompalama zahmetine girmeden kolayca sular.
Bazen bitkilerimizin büyümek için güneş ve sudan daha fazlasına ihtiyacı olur. PSU 4-18 akülü ilaçlama pompası, uzayabilen teleskopik borusu sayesinde yüksek alanlarda bile gübreleme işlemini kolay ve konforlu hale getirir.
Çalılar ve ağaçlar genellikle yaprak bitleri veya şimşir güveleri gibi haşerelerin saldırısına uğrar. Akülü ilaçlama pompası, sunduğu birçok ayar seçeneğiyle kullanıcının etkilenen alanı ya tamamen sislemesini ya da hedef odaklı bir doğrudan püskürtme yapmasını sağlar.
Daha fazla çim, daha az yabani ot: PSU 4-18 akülü ilaçlama pompası, yabani otlarla konforlu ve etkili bir şekilde mücadele eder. Sonuç ise bakımlı ve her yeri aynı yeşillikte bir çim alandır.
Hassas bitkiler için özenli sulama: Bahçedeki küçük fidelere özellikle dikkat edilmelidir. İnce püskürtme sistemi, bitkilerin narin yapılarına zarar vermeden ihtiyaç duydukları suyu sağlar.
Eskiden basınçlı püskürtücü kullanırken "daha fazla ilaçlama yapmanın tek yolu daha sert pompalamaktır" derlerdi. Ancak Kärcher PSU 4-18 sayesinde artık bu zahmetli hazırlık sürecini unutabilirsiniz. Sadece hazneyi doldurun, bataryayı püskürtücüye takın ve 3 bar'a varan basınçla bitkilerinize hak ettikleri bakımı yapmaya başlayın. Bu basınçlı püskürtücü ile sıvı gübre uygulayabilir, bitki koruma ürünlerini hedefli bir şekilde kullanabilir, yabani otları temizleyebilir ve hassas fidelerinizi hafif bir sisleme ile nazikçe sulayabilirsiniz. İster bir çatı terası ister hobi bahçesi olsun; PSU 4-18, elinizden düşürmek istemeyeceğiniz bahçe aletlerinden biri olacak.
Kullanılmadığında veya depolama sırasında püskürtme namlusunu sabitlemek için kullanılır. Daha fazla yer tasarrufu sağlayan depolama için ek namlu klipsi mevcuttur.
Kesintisiz kullanımda zahmetsiz çalışma imkanı sağlar.
45 cm'den 75 cm'ye kadar uzayabilen teleskopik namlu sayesinde, püskürtme ayarını noktasal atıştan ince sise kadar dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Kärcher 18 V Battery Power batarya platformu ile uyumludur.
Tek bir düğmeye basarak manuel pompalamaya gerek kalmadan sisleme yapın, gübreleyin, haşerelerle mücadele edin ve yabani otları temizleyin; üstelik hepsini tek bir cihazla yapın.
Tek eliniz boşta kalacak şekilde omzunuza asın ve çok daha rahat çalışmanın keyfini çıkarın.
Dört litrelik haznede ne kadar sıvı kaldığını bir bakışta görün. Ayrıca hazneyi kolayca doldurmak için geniş bir doldurma ağzına sahiptir; kapağı ise katkı maddeleri için ölçü kabı olarak kullanabilirsiniz.
İlaçlama pompasının şeffaf haznesi sayesinde, geniş dış alanları sularken veya gübrelerken doluluk oranını bir bakışta görebilirsiniz.
Taşıma askısı sayesinde, depo ağzına kadar dolu olsa bile cihazı yorulmadan taşıyabilirsiniz. Askıyı omzunuza atın ve cihazı rahatça taşıyarak işinize odaklanın.
Taşınabilir bir cihazın saklanması da kolay olmalıdır. Bu yüzden akülü ilaçlama pompası, sökülüp batarya yuvasına takılabilen teleskopik bir boruyla tasarlanmıştır. Bu sayede cihazı her yere rahatça taşıyabilir, alet kulübesinde veya garajda yer kaplamadan saklayabilirsiniz.