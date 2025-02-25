Şarjlı Ilaçlama Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Eskiden basınçlı püskürtücü kullanırken "daha fazla ilaçlama yapmanın tek yolu daha sert pompalamaktır" derlerdi. Ancak Kärcher PSU 4-18 sayesinde artık bu zahmetli hazırlık sürecini unutabilirsiniz. Sadece hazneyi doldurun, bataryayı püskürtücüye takın ve 3 bar'a varan basınçla bitkilerinize hak ettikleri bakımı yapmaya başlayın. Bu basınçlı püskürtücü ile sıvı gübre uygulayabilir, bitki koruma ürünlerini hedefli bir şekilde kullanabilir, yabani otları temizleyebilir ve hassas fidelerinizi hafif bir sisleme ile nazikçe sulayabilirsiniz. İster bir çatı terası ister hobi bahçesi olsun; PSU 4-18, elinizden düşürmek istemeyeceğiniz bahçe aletlerinden biri olacak.