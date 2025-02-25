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    Şarjlı Ilaçlama Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Şarjlı Ilaçlama Makinesi

    Tek tuşla bitki koruma ve bakımı: 18 V değiştirilebilir bataryaya, 4 litrelik hazneye ve teleskopik boruya sahip PSU 4-18 akülü ilaçlama pompası; ince ve homojen püskürtme özelliğiyle bitkileri gübreler, haşere ve yabani otlarla nokta atışı mücadele eder ve fideleri yorucu manuel pompalama zahmetine girmeden kolayca sular.

    İlaçlama pompası bahçede nasıl kullanılır

    Gübreleme

    Bazen bitkilerimizin büyümek için güneş ve sudan daha fazlasına ihtiyacı olur. PSU 4-18 akülü ilaçlama pompası, uzayabilen teleskopik borusu sayesinde yüksek alanlarda bile gübreleme işlemini kolay ve konforlu hale getirir.

    Person fertilises plants with the Kärcher cordless pressure sprayer
    Person fights pests with the Kärcher cordless pressure sprayer

    Haşere kontrolü

    Çalılar ve ağaçlar genellikle yaprak bitleri veya şimşir güveleri gibi haşerelerin saldırısına uğrar. Akülü ilaçlama pompası, sunduğu birçok ayar seçeneğiyle kullanıcının etkilenen alanı ya tamamen sislemesini ya da hedef odaklı bir doğrudan püskürtme yapmasını sağlar.

    Yabani ot temizliği

    Daha fazla çim, daha az yabani ot: PSU 4-18 akülü ilaçlama pompası, yabani otlarla konforlu ve etkili bir şekilde mücadele eder. Sonuç ise bakımlı ve her yeri aynı yeşillikte bir çim alandır.

    Person removes weeds with the Kärcher cordless pressure sprayer
    Person waters plants with the Kärcher cordless pressure sprayer

    Sulama

    Hassas bitkiler için özenli sulama: Bahçedeki küçük fidelere özellikle dikkat edilmelidir. İnce püskürtme sistemi, bitkilerin narin yapılarına zarar vermeden ihtiyaç duydukları suyu sağlar.

    Kärcher akülü ilaçlama pompası: Bahçe bakımı hiç bu kadar kolay olmamıştı.

    • İster küçük bir ön bahçe, ister şehir dairesinde mütevazı bir balkon veya teraslı geniş bir bahçe olsun; akülü ilaçlama pompası her işin altından kalkar. Cihazın uzayıp kısalabilen ilaçlama borusu sayesinde, püskürtme mesafesini ihtiyacınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz.
    • Yorulmadan bahçe bakımı yapabilmeniz için bu ilaçlama pompası şarjlı bir batarya ile donatılmıştır. Bu da cihazı dilediğiniz her yerde kullanabileceğiniz anlamına gelir. 2,5 veya 5,0 Ah kapasiteli 18 V bataryalar, prize veya kabloya bağlı kalmadan bahçede saatlerce çalışmanıza olanak tanır.
    • Her bitki türü ayrı bir özen ister. İlaçlama pompası, farklı ihtiyaçlara cevap verebilmek için ucu ayarlanabilir bir ilaçlama borusuna sahiptir; bu sayede ister geniş alanları tarayabilir, isterseniz de tam gereken noktaya istediğiniz miktarda uygulama yapabilirsiniz.

    Öne Çıkanlar

    Eskiden basınçlı püskürtücü kullanırken "daha fazla ilaçlama yapmanın tek yolu daha sert pompalamaktır" derlerdi. Ancak Kärcher PSU 4-18 sayesinde artık bu zahmetli hazırlık sürecini unutabilirsiniz. Sadece hazneyi doldurun, bataryayı püskürtücüye takın ve 3 bar'a varan basınçla bitkilerinize hak ettikleri bakımı yapmaya başlayın. Bu basınçlı püskürtücü ile sıvı gübre uygulayabilir, bitki koruma ürünlerini hedefli bir şekilde kullanabilir, yabani otları temizleyebilir ve hassas fidelerinizi hafif bir sisleme ile nazikçe sulayabilirsiniz. İster bir çatı terası ister hobi bahçesi olsun; PSU 4-18, elinizden düşürmek istemeyeceğiniz bahçe aletlerinden biri olacak.

    Battery Pressure Sprayer
    Spray lance can be stores directly at the battery pressure sprayer

    İlaçlama borusu tutacağı

    Kullanılmadığında veya depolama sırasında püskürtme namlusunu sabitlemek için kullanılır. Daha fazla yer tasarrufu sağlayan depolama için ek namlu klipsi mevcuttur.

    easy working with the adjustable handle for the Battery Pressure sprayer

    Ayarlanabilir kontrol kolu

    Kesintisiz kullanımda zahmetsiz çalışma imkanı sağlar.

    Pressure Sprayer with telescopic handle

    Teleskopik ilaçlama borusu

    45 cm'den 75 cm'ye kadar uzayabilen teleskopik namlu sayesinde, püskürtme ayarını noktasal atıştan ince sise kadar dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.

    Overview of 18 V products at Kärcher

    18 V batarya gücü

    Kärcher 18 V Battery Power batarya platformu ile uyumludur.

    Using the Battery pressure sprayer

    Çok yönlü bitki bakımı

    Tek bir düğmeye basarak manuel pompalamaya gerek kalmadan sisleme yapın, gübreleyin, haşerelerle mücadele edin ve yabani otları temizleyin; üstelik hepsini tek bir cihazla yapın.

    Using the shoulder strap at the Battery Pressure Sprayer

    Kullanışlı omuz askısı

    Tek eliniz boşta kalacak şekilde omzunuza asın ve çok daha rahat çalışmanın keyfini çıkarın.

    The transparent water tank indicates the fill level

    Şeffaf hazne

    Dört litrelik haznede ne kadar sıvı kaldığını bir bakışta görün. Ayrıca hazneyi kolayca doldurmak için geniş bir doldurma ağzına sahiptir; kapağı ise katkı maddeleri için ölçü kabı olarak kullanabilirsiniz.

    Basınçlı püskürtücü özellikleri

    Kärcher: Battery pressure sprayer - liquid level

    Sıvı seviyesi göstergesi

    İlaçlama pompasının şeffaf haznesi sayesinde, geniş dış alanları sularken veya gübrelerken doluluk oranını bir bakışta görebilirsiniz.

    Kärcher: Kärcher: hands holding a Battery pressure sprayer -

    Taşıması kolay

    Taşıma askısı sayesinde, depo ağzına kadar dolu olsa bile cihazı yorulmadan taşıyabilirsiniz. Askıyı omzunuza atın ve cihazı rahatça taşıyarak işinize odaklanın.

    Kärcher: Battery pressure sprayer on the green

    Depolaması kolay

    Taşınabilir bir cihazın saklanması da kolay olmalıdır. Bu yüzden akülü ilaçlama pompası, sökülüp batarya yuvasına takılabilen teleskopik bir boruyla tasarlanmıştır. Bu sayede cihazı her yere rahatça taşıyabilir, alet kulübesinde veya garajda yer kaplamadan saklayabilirsiniz.

    Sıkça sorulan sorular: İlaçlama pompası hakkında daha fazla bilgi