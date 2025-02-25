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Yabani otlar zor temizlenir ve bir kez temizlense bile tekrar çıkmaları kolaydır. Neyse ki Kärcher, yabani otları hızlı ve zahmetsizce temizlemenizi sağlayan bir cihaz geliştirdi. WRE 18-55 kablosuz yabani ot temizleyici, değiştirilebilir 18 V lityum iyon batarya, döner fırça başlığı ve ayarlanabilir sapı ile taş, fayans veya beton gibi yüzeylerde diz çökmeden yabani otları temizlemek için idealdir.
Özel olarak yönlendirilmiş naylon kıllar ve dakikada 2.800 devire kadar çıkan hız sayesinde, basamaklar ve taş yüzeylerdeki yüzeysel yabani otlar ve yosunlar zahmetsizce temizlenir.
Temizlik başlığının açısı, bir düğmeye dokunarak ayarlanabilir; böylece bank gibi engellerin altındaki yabani otlar kolayca temizlenir. Bu özellik aynı zamanda cihazın kullanıcının boyuna göre ayarlanmasını da sağlar.
Fırça kılları, herhangi bir alete ihtiyaç duymadan anında değiştirilebilir. Sadece yakınlık sensörünü çıkarın, eski kılı çıkarın ve yeni fırça şeridini takın. Hem hızlı hem de zahmetsiz.
Kärcher kablosuz yabani ot temizleyici ile yabani otlarla savaş artık kolay, hızlı ve zahmetsiz. WRE 18-55, 18 V değiştirilebilir bataryası ve yenilikçi döner fırça başlığı sayesinde yosun ve yabani otları kısa sürede yok eder. Üstelik uzatılabilir sapı sayesinde dizlerinizi korur; böylece acısız bir temizlik deneyimi yaşarsınız.
Yabani ot nereden çıkarsa çıksın, WRE 18-55 karşısında şansı yok. Kullanımı son derece basittir; kablosuz yabani ot temizleyiciyi otların üzerinde gezdirin ve işiniz bitmiş olsun.
Entegre asma halkası sayesinde cihaz kolayca asılabilir.
Maksimum hareket özgürlüğü ve esneklik için.
Her boydaki kullanıcıların ayakta çalışabilmesini sağlar.
Açıları, farklı temizlik durumlarına ve farklı boydaki kullanıcılara göre ayrı ayrı ayarlamak mümkündür.
Kapağın üzerindeki 360° dönebilen yarım küre, enerji tasarruflu ve ideal çalışma pozisyonunu destekler.
Aşınmış fırça şeridinin kolayca değiştirilmesi için.
Özel olarak yönlendirilmiş naylon kıllar ve yüksek dönüş hızı sayesinde kuru yosun ve yabani otlar yüzeyden kolayca temizlenir.
Çalışma sırasında verilen molalarda cihaz, koruyucu kapağı üzerinde güvenle bırakılabilir.
WRE 18-55 ile yüzeysel yosun ve yabani otları temizlemenin en iyi yolu.
WRE 18-55 ile teras ve bahçe yolları gibi taş yüzeylerdeki yosunlar zahmetsizce ve kimyasal kullanmadan temizlenebilir.
Yabani otları taş aralarına veya basamak kenarına itip kolayca ve düzgün bir şekilde kesebilirsiniz.
Çoğu ot biçme makinesinin aksine, WRE havada tutulmak zorunda değildir; yakınlık sensörüne dayanarak rahatça ve doğru açıyla kullanılabilir.
360° dönebilen yakınlık sensörü, çalışırken enerjiyi tasarruflu kullanmanızı sağlar ve fırçanın her zaman doğru açıda kalmasına yardımcı olur.
Fırça başlığı, önceden belirlenmiş dönüş yönü sayesinde en iyi soldan kullanıldığında etkilidir.
Kimyasal yok, eğilme yok. WRE kolay kullanımıyla çeşitli sert yüzeylerdeki yosun ve yabani otların zahmetsizce temizlenmesini sağlar.
Kenar taşları
Merdiven taşları
Çim ve aşırı yabani ot yoğunluğu için uygun değildir
Yosunlu derzler
Yosunlu yüzeyler
Yabani çiçek oluşumları
Yaprak otu familyası
Kaldırım taşları
Döşeme taşları
Ergonomik kablosuz yabani ot temizleyici WRE 18-55 Battery Set ile yosunları belinizi veya dizlerinizi yormadan kolayca temizleyebilirsiniz. Bu sette batarya ve şarj cihazı da bulunduğu için cihazı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.
Teknik Özellikler:
Batarya Voltajı: 18 V
Fırça Hızı: 2300 - 2800 dev/dakika
Fırça Çapı: 180 mm
Şarj Başına Çalışma Süresi: Yaklaşık 15 dk*
Aksesuarlar Olmadan Ağırlık: 2,9 kg
Şarj Cihazı: Kärcher Hızlı Şarj Cihazı Battery Power 18 V
Dahil Batarya: 18 V / 2,5 Ah
* Maksimum performans, 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile sağlanır.