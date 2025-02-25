Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Yabani Ot Temizleyici Modelleri, Akülü Ot Temizleyiciler | Kärcher

    Yabani Ot Temizleyici, Akülü Ot Temizleyiciler

    Yabani otlar zor temizlenir ve bir kez temizlense bile tekrar çıkmaları kolaydır. Neyse ki Kärcher, yabani otları hızlı ve zahmetsizce temizlemenizi sağlayan bir cihaz geliştirdi. WRE 18-55 kablosuz yabani ot temizleyici, değiştirilebilir 18 V lityum iyon batarya, döner fırça başlığı ve ayarlanabilir sapı ile taş, fayans veya beton gibi yüzeylerde diz çökmeden yabani otları temizlemek için idealdir.

    Ot temizleme makinesi özellikleri

    Yüzeyde yabani ot temizliği için yenilikçi fırça başlığı

    Özel olarak yönlendirilmiş naylon kıllar ve dakikada 2.800 devire kadar çıkan hız sayesinde, basamaklar ve taş yüzeylerdeki yüzeysel yabani otlar ve yosunlar zahmetsizce temizlenir.

    Person removes weeds using the Kärcher battery weed remover WRE
    Swivelling cleaning head of the battery weed remover

    Bataryalı yabani ot temizleyici, döner temizlik başlığı ile

    Temizlik başlığının açısı, bir düğmeye dokunarak ayarlanabilir; böylece bank gibi engellerin altındaki yabani otlar kolayca temizlenir. Bu özellik aynı zamanda cihazın kullanıcının boyuna göre ayarlanmasını da sağlar.

    Kılsız fırça değişimi, alet gerektirmez

    Fırça kılları, herhangi bir alete ihtiyaç duymadan anında değiştirilebilir. Sadece yakınlık sensörünü çıkarın, eski kılı çıkarın ve yeni fırça şeridini takın. Hem hızlı hem de zahmetsiz.

    Bristle replacement without tools battery weed remover WRE

    Akülü ot temizleme makinesinde öne çıkan özellikler

    Kärcher kablosuz yabani ot temizleyici ile yabani otlarla savaş artık kolay, hızlı ve zahmetsiz. WRE 18-55, 18 V değiştirilebilir bataryası ve yenilikçi döner fırça başlığı sayesinde yosun ve yabani otları kısa sürede yok eder. Üstelik uzatılabilir sapı sayesinde dizlerinizi korur; böylece acısız bir temizlik deneyimi yaşarsınız.

    Yabani ot nereden çıkarsa çıksın, WRE 18-55 karşısında şansı yok. Kullanımı son derece basittir; kablosuz yabani ot temizleyiciyi otların üzerinde gezdirin ve işiniz bitmiş olsun.

    Removing weed with the Kärcher weed remover
    easy storage of the weed remover even in smaller spaces like a garage

    Yer kaplamayan depolama

    Entegre asma halkası sayesinde cihaz kolayca asılabilir.

    Exchanging the 18 V battery of the weed remover

    18 V Kärcher batarya gücü

    Maksimum hareket özgürlüğü ve esneklik için.

    telescopic handle of weed remover can be extended to the preferred height

    Alüminyum teleskopik sap

    Her boydaki kullanıcıların ayakta çalışabilmesini sağlar.

    Weed remover head can be individuall adjusted

    Döner temizlik başlığı

    Açıları, farklı temizlik durumlarına ve farklı boydaki kullanıcılara göre ayrı ayrı ayarlamak mümkündür.

    Supporting proximity assist for weed remover rotating 360°

    Destekleyici yakınlık sensörü

    Kapağın üzerindeki 360° dönebilen yarım küre, enerji tasarruflu ve ideal çalışma pozisyonunu destekler.

    Bristle for weed remover is changed without tools

    Alet gerektirmeyen fırça değişimi

    Aşınmış fırça şeridinin kolayca değiştirilmesi için.

    Weed remover removing dry moss and weed

    Yenilikçi naylon fırça

    Özel olarak yönlendirilmiş naylon kıllar ve yüksek dönüş hızı sayesinde kuru yosun ve yabani otlar yüzeyden kolayca temizlenir.

    Weed remover can be parked horizontally during work breaks

    Ayakta durabilme

    Çalışma sırasında verilen molalarda cihaz, koruyucu kapağı üzerinde güvenle bırakılabilir.

    Kullanım tavsiyeleri

    WRE 18-55 ile yüzeysel yosun ve yabani otları temizlemenin en iyi yolu.

    Person removes moss on stone patio with Kärcher cordless weed remover

    Kimyasal gerektirmeyen kolay kullanım

    WRE 18-55 ile teras ve bahçe yolları gibi taş yüzeylerdeki yosunlar zahmetsizce ve kimyasal kullanmadan temizlenebilir.

    Person removes weeds effortlessly from joints and stair edges with the Kärcher cordless weed remover

    Mükemmel kesim

    Yabani otları taş aralarına veya basamak kenarına itip kolayca ve düzgün bir şekilde kesebilirsiniz.

    Person removes weeds on a stone terrace with the Kärcher cordless weed remover

    Ergonomik kullanım

    Çoğu ot biçme makinesinin aksine, WRE havada tutulmak zorunda değildir; yakınlık sensörüne dayanarak rahatça ve doğru açıyla kullanılabilir.

    Person removes weeds on a stone staircase with the Kärcher cordless weed remover

    Zahmetsiz çalışma pozisyonu

    360° dönebilen yakınlık sensörü, çalışırken enerjiyi tasarruflu kullanmanızı sağlar ve fırçanın her zaman doğru açıda kalmasına yardımcı olur.

    Person removes weeds between paving stones with the Kärcher cordless weed remover

    Fırça başlıklarının etkili kullanımı

    Fırça başlığı, önceden belirlenmiş dönüş yönü sayesinde en iyi soldan kullanıldığında etkilidir.

    Yüzey ve yabani ot örnekleri

    Kimyasal yok, eğilme yok. WRE kolay kullanımıyla çeşitli sert yüzeylerdeki yosun ve yabani otların zahmetsizce temizlenmesini sağlar.

    Kerbs

    Kenar taşları

    Stairs

    Merdiven taşları

    Grasses between paving stones

    Çim ve aşırı yabani ot yoğunluğu için uygun değildir

    Moss between paving stones

    Yosunlu derzler

    Mossy surfaces

    Yosunlu yüzeyler

    Dandelion growth

    Yabani çiçek oluşumları

    Plantain family

    Yaprak otu familyası

    Cobblestones

    Kaldırım taşları

    Paving stones

    Döşeme taşları

    18 V Kärcher batarya gücü

    WRE 18-55 batarya seti

    Ergonomik kablosuz yabani ot temizleyici WRE 18-55 Battery Set ile yosunları belinizi veya dizlerinizi yormadan kolayca temizleyebilirsiniz. Bu sette batarya ve şarj cihazı da bulunduğu için cihazı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

    Teknik Özellikler:

    Batarya Voltajı: 18 V

    Fırça Hızı: 2300 - 2800 dev/dakika

    Fırça Çapı: 180 mm

    Şarj Başına Çalışma Süresi: Yaklaşık 15 dk*

    Aksesuarlar Olmadan Ağırlık: 2,9 kg

    Şarj Cihazı: Kärcher Hızlı Şarj Cihazı Battery Power 18 V

    Dahil Batarya: 18 V / 2,5 Ah

    * Maksimum performans, 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya ile sağlanır.