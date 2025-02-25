Yabani otlar zor temizlenir ve bir kez temizlense bile tekrar çıkmaları kolaydır. Neyse ki Kärcher, yabani otları hızlı ve zahmetsizce temizlemenizi sağlayan bir cihaz geliştirdi. WRE 18-55 kablosuz yabani ot temizleyici, değiştirilebilir 18 V lityum iyon batarya, döner fırça başlığı ve ayarlanabilir sapı ile taş, fayans veya beton gibi yüzeylerde diz çökmeden yabani otları temizlemek için idealdir.