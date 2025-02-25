Şarjlı Testere Modelleri, Akülü Testereler | Kärcher

CNS 36-35 Akülü testere, üstün hızı ve optimum kesme genişliği sayesinde kalın ağaç gövdelerinde bile kusursuz sonuçlar verir. Alet gerektirmeyen zincir germe sistemi ve otomatik zincir yağlama özelliği, hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için kullanımı son derece kolaylaştırır. Zincir freni ve çift emniyetli şalter sistemi sayesinde kullanım sırasında güvenlik her zaman garanti altındadır.