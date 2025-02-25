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    Şarjlı Testere Modelleri, Akülü Testereler | Kärcher

    Şarjlı Testere

    Ağaç bakımı, tepe dallarının kesimi, odun hazırlama ve ağaç kesimi… motorlu testereler ve uzatma kollu testereler, yüksek kullanım kolaylığı ve üstün zincir hızıyla tüm bu işlerde etkileyici performans sunar.

    Application battery chain saw

    Şarjlı zincir testere özellikleri

    Tek çevirişle zahmetsiz zincir ayarı.

    Battery Chain saw settings
    Automatic chain lubrication

    Otomatik zincir yağlama sayesinde akülü testereniz her an kullanıma hazır.

    Daha uzun kullanım ömrü sunan kömürsüz motor.

    Battery chain saw brushless motor
    Claw Stop battery chain saw

    Güvenli yönlendirme ve hassas kesimler için tırnaklı dayanak

    Maximum Security Battery Chain Saw

    Geri tepme durumunda zinciri anında durdurarak maksimum güvenlik sağlar

    Oil level

    Şeffaf kontrol camı sayesinde yağ seviyesi her an kontrol edilebilir

    Öne çıkanlar

    CNS 36-35 Akülü testere, üstün hızı ve optimum kesme genişliği sayesinde kalın ağaç gövdelerinde bile kusursuz sonuçlar verir. Alet gerektirmeyen zincir germe sistemi ve otomatik zincir yağlama özelliği, hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için kullanımı son derece kolaylaştırır. Zincir freni ve çift emniyetli şalter sistemi sayesinde kullanım sırasında güvenlik her zaman garanti altındadır.

    CNS 36-35 Battery

    Geri tepme koruması

    Geri tepme durumunda zincir anında durur.

    Emniyet kilidi

    Akülü testerenin kazara çalışmasını engeller.

    36 V Kärcher batarya gücü

    36 V Kärcher Battery Power batarya platformuyla uyumlu olan CNS 36-35, kullanıcıya tam hareket özgürlüğü sağlar.

    Otomatik zincir yağlama

    Akülü testerenin bakım derdi olmadan kullanılabilmesi için.

    Tırnaklı dayanak

    Testerenin kesilecek malzemeye sabitlenmesini sağlayarak güvenli yönlendirme ve hassas kesim imkanı sunar.

    Şeffaf yağ deposu

    Şeffaf kontrol camı sayesinde yağ seviyesini dilediğiniz an kontrol edebilirsiniz.

    Yüksek dal budama testeresi özellikleri

    Alyan anahtarıyla kolay zincir gerdirme.

    Easy setting Battery pole Saw
    Automatic lubrication pole saw

    Otomatik zincir yağlama sayesinde daha az aşınma ve minimum bakım ihtiyacı.

    Pratik fiberglas uzatma borusu sayesinde, 4 metre yüksekliğe kadar olan dallar sorunsuzca budanabilir.

    Battery pole saw
    Easy storing battery pole saw

    The pole saw can be dismantled into 3 parts and stored in minimum space.

    optimised weight distribution Battery Pole Saw

    Optimum weight distribution for fatigue-free working thanks to the practical shoulder strap.

    30°

    Optimised 30° blade angle for working conveniently from the ground.

    Yüksek dal budama testeresi özellikleri

    Zincir testerelerin yetersiz kaldığı yüksek noktalarda, Kärcher akülü yüksek dal budama testeresi farkını ortaya koyar. Erişimi zor olan, 4 metre yüksekliğe kadar tüm dalların zahmetsiz ve güvenli bir şekilde budanmasını sağlar.

    Battery-powered pole saw

    Uzatma aparatı

    Hafif fiberglas uzatma borusu sayesinde, 4 metre yüksekliğe kadar olan dallar sorunsuzca kesilebilir.

    Pratik omuz askısı

    İdeal ağırlık dağılımı sayesinde kol ve omuz yorgunluğunu önler; uzun süreli çalışmalar için idealdir.

    Emniyet kilidi

    Yanlışlıkla çalışmaya karşı emniyet sağlar.

    18 V Kärcher batarya gücü

    Teleskobik testere, tüm 18 V Kärcher Battery Power bataryalarla uyumludur.

    18 V Kärcher batarya gücü

    CNS 18-30 Batarya

    Kullanımı kolay, çok yönlü ve ağaç bakımı için mükemmel: Alet gerektirmeyen zincir germe sistemine sahip, hafif CNS 18-30 Akülü testere

    Teknik Özellikler

    Voltaj: 18 V

    Pala uzunluğu: 30 cm

    Zincir hızı: 10 m/s

    Yağ deposu kapasitesi: 200 ml

    Batarya şarjı başına performans: 70 kesim (10 cm çap için)

    Aletsiz zincir germe: Evet

    Otomatik zincir yağlama: Evet

    Kömürsüz (Brushless) motor: Evet

    * 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power yedek batarya ile maksimum performans.

    PSW 18-20 Batarya

    PSW 18-20 Akülü yüksek dal budama testeresi ile 4 metre yüksekliğe kadar olan tüm dallara ulaşılabilir. Güvenli ve pratik ağaç bakımı içindir.

    Voltaj: 18 V

    Pala: 20 cm

    Zincir hızı: 5,5 m/s

    Yağ deposu kapasitesi: 50 ml

    Batarya şarjı başına performans*: 80 kesim (5 cm çap)

    Aletsiz zincir germe: Hayır

    Otomatik zincir yağlama: Evet

    Kömürsüz motor: Hayır

    * 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power yedek batarya ile maksimum performans.

    36 V Kärcher batarya gücü

    CNS 36-35 Batarya

    Yüksek zincir hızı ve geniş pala uzunluğu ile CNS 36-35 Akülü testere, zorlu ağaç bakımı işleri için idealdir.

    Voltaj: 36 V

    Pala: 35 cm

    Zincir hızı: 21 m/s

    Yağ deposu kapasitesi: 190 ml

    Batarya şarjı başına performans*: 200 kesim (10 cm çap)

    Aletsiz zincir germe: Evet

    Otomatik zincir yağlama: Evet

    Kömürsüz motor: Evet

    * 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power yedek batarya ile maksimum performans.