Şarjlı Testere Modelleri, Akülü Testereler | Kärcher

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Ağaç bakımı, tepe dallarının kesimi, odun hazırlama ve ağaç kesimi… motorlu testereler ve uzatma kollu testereler, yüksek kullanım kolaylığı ve üstün zincir hızıyla tüm bu işlerde etkileyici performans sunar.
Güvenli yönlendirme ve hassas kesimler için tırnaklı dayanak
Geri tepme durumunda zinciri anında durdurarak maksimum güvenlik sağlar
Şeffaf kontrol camı sayesinde yağ seviyesi her an kontrol edilebilir
CNS 36-35 Akülü testere, üstün hızı ve optimum kesme genişliği sayesinde kalın ağaç gövdelerinde bile kusursuz sonuçlar verir. Alet gerektirmeyen zincir germe sistemi ve otomatik zincir yağlama özelliği, hem profesyoneller hem de yeni başlayanlar için kullanımı son derece kolaylaştırır. Zincir freni ve çift emniyetli şalter sistemi sayesinde kullanım sırasında güvenlik her zaman garanti altındadır.
Geri tepme durumunda zincir anında durur.
Akülü testerenin kazara çalışmasını engeller.
36 V Kärcher Battery Power batarya platformuyla uyumlu olan CNS 36-35, kullanıcıya tam hareket özgürlüğü sağlar.
Akülü testerenin bakım derdi olmadan kullanılabilmesi için.
Testerenin kesilecek malzemeye sabitlenmesini sağlayarak güvenli yönlendirme ve hassas kesim imkanı sunar.
Şeffaf kontrol camı sayesinde yağ seviyesini dilediğiniz an kontrol edebilirsiniz.
The pole saw can be dismantled into 3 parts and stored in minimum space.
Optimum weight distribution for fatigue-free working thanks to the practical shoulder strap.
Optimised 30° blade angle for working conveniently from the ground.
Zincir testerelerin yetersiz kaldığı yüksek noktalarda, Kärcher akülü yüksek dal budama testeresi farkını ortaya koyar. Erişimi zor olan, 4 metre yüksekliğe kadar tüm dalların zahmetsiz ve güvenli bir şekilde budanmasını sağlar.
Hafif fiberglas uzatma borusu sayesinde, 4 metre yüksekliğe kadar olan dallar sorunsuzca kesilebilir.
İdeal ağırlık dağılımı sayesinde kol ve omuz yorgunluğunu önler; uzun süreli çalışmalar için idealdir.
Yanlışlıkla çalışmaya karşı emniyet sağlar.
Teleskobik testere, tüm 18 V Kärcher Battery Power bataryalarla uyumludur.
Kullanımı kolay, çok yönlü ve ağaç bakımı için mükemmel: Alet gerektirmeyen zincir germe sistemine sahip, hafif CNS 18-30 Akülü testere
Teknik Özellikler
Voltaj: 18 V
Pala uzunluğu: 30 cm
Zincir hızı: 10 m/s
Yağ deposu kapasitesi: 200 ml
Batarya şarjı başına performans: 70 kesim (10 cm çap için)
Aletsiz zincir germe: Evet
Otomatik zincir yağlama: Evet
Kömürsüz (Brushless) motor: Evet
* 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power yedek batarya ile maksimum performans.
PSW 18-20 Akülü yüksek dal budama testeresi ile 4 metre yüksekliğe kadar olan tüm dallara ulaşılabilir. Güvenli ve pratik ağaç bakımı içindir.
Voltaj: 18 V
Pala: 20 cm
Zincir hızı: 5,5 m/s
Yağ deposu kapasitesi: 50 ml
Batarya şarjı başına performans*: 80 kesim (5 cm çap)
Aletsiz zincir germe: Hayır
Otomatik zincir yağlama: Evet
Kömürsüz motor: Hayır
* 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power yedek batarya ile maksimum performans.
Yüksek zincir hızı ve geniş pala uzunluğu ile CNS 36-35 Akülü testere, zorlu ağaç bakımı işleri için idealdir.
Voltaj: 36 V
Pala: 35 cm
Zincir hızı: 21 m/s
Yağ deposu kapasitesi: 190 ml
Batarya şarjı başına performans*: 200 kesim (10 cm çap)
Aletsiz zincir germe: Evet
Otomatik zincir yağlama: Evet
Kömürsüz motor: Evet
* 36 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power yedek batarya ile maksimum performans.