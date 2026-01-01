Aqua Stop pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" | Kärcher

1/2" ve 5/8" hortumlar için yüksek kaliteli pirinç hortum bağlantı aparatı ve Aqua Stop. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur. Aqua Stop, hortumlar ve eklentileri ayırırken su akışını keser. Kärcher' in yeni yüksek kaliteli pirinç bağlantı aparatları serisi tüm basınçlarda, bahçede yarı profesyonel kullanımlar için idealdir. Bu yüksek kaliteli, sağlam bağlantı aparatı çok dayanıklıdır ve ağır işlerde kullanımına uygundur. Kärcher ile sulama, sulamanın en akıllı yoludur!

Aqua Stop sayesinde su sıçramaları önleme Saçılma olmadan aksesuarları hortumdan emniyetli şekilde ayırmak için Yüksek kalite pirinç hortum bağlama Sağlamlık ve dayanıklılık Paslanmaz alüminyum yapılmış hortum kıskacı Garantili sağlamlık Tutamakta konforlu kauçuk halka Kolay kullanım ve daha iyi takılma için Aqua Stop Saçılma olmadan ayırma 1/2'' ve 5/8'' hortumları için uyumlu Kullanım kolaylığı için.