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    Aqua Stop pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8" | Kärcher

    Brass and black plastic hose connector with ribbed grip and threaded end.

    Aqua Stop pirinç hortum bağlantı aparatı 1/2" ve 5/8"

    Sipariş numarası: 2.645-017.0

    1/2" ve 5/8" hortumlar için sağlam ve dayanıklı pirinç hortum bağlantı aparatı ve Aqua Stop. Ergonomik tasarımı ile kolay tutulur.