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    Aqua Universal Hortum bağlantı | Kärcher

    Yellow and black Kärcher hose connector with textured grip, isolated on a white background.

    Aqua Universal Hortum bağlantı

    Sipariş numarası: 2.645-192.0

    Universal hortum bağlantı ve Aqua Stop. Kolay tutuş için ergonomik tasarıma sahiptir.