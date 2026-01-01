Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Araba adaptörü | Kärcher

    Kärcher power adapter with coiled black cable and yellow connector on white background.

    Araba adaptörü

    Sipariş numarası: 2.643-876.0

    Hareket halindeyken asla gücü bitmez: Araç adaptörü ile Mobil Dış Mekan Temizleyici, araç aküsü aracılığıyla rahatlıkla çalıştırılabilir.