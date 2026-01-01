Araba adaptörü | Kärcher

Kärcher araç adaptörü, araçtaki çakmaklığa ve Mobil Dış Mekan Temizleyicinin şarj soketine kolayca bağlanabilir. Bu nedenle Mobil Dış Mekan Temizleyici, örneğin akü boşaldığında araç aküsü aracılığıyla çalıştırılabilir (şarj edilmez). Hareket halindeyken bile sürekli temizleme gücü sağlar.

Geniş çalışma yarıçapı