Araba adaptörü | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-876.0Hareket halindeyken asla gücü bitmez: Araç adaptörü ile Mobil Dış Mekan Temizleyici, araç aküsü aracılığıyla rahatlıkla çalıştırılabilir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
150 x 38 x 54
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz