Araba aksesuar seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-323.0VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax modeli için araç aksesuarları seti ile araç içini anında temizlersiniz.
Renk
Siyah
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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