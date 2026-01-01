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    Araba aksesuar seti | Kärcher

    Kärcher vacuum cleaner accessories including a nozzle, extension tube, and flexible hose on a white background.

    Araba aksesuar seti

    Sipariş numarası: 2.863-323.0

    VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily ve VC 7 Cordless yourMax modeli için araç aksesuarları seti ile araç içini anında temizlersiniz.