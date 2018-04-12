Araba fırça seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.863-221.0Fırça seti, gösterge panolarından araba paspasları ve kapitone yüzeylere kadar, temizlenmekte olan malzemeye uygun, kapsamlı araba içi temizliği sunar. Ev ve Bahçede kullanıma yönelik tüm ıslak kuru elektrikli süpürgeler için.
Adet (parça)
2
Standart iç çap (mm)
35
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
120 x 70 x 41
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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