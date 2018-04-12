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    Araba fırça seti | Kärcher

    Two Kärcher vacuum cleaner brush attachments, one with white bristles and the other with brown bristles, on a white background.

    Araba fırça seti

    Sipariş numarası: 2.863-221.0

    Fırça seti, gösterge panolarından araba paspasları ve kapitone yüzeylere kadar, temizlenmekte olan malzemeye uygun, kapsamlı araba içi temizliği sunar. Ev ve Bahçede kullanıma yönelik tüm ıslak kuru elektrikli süpürgeler için.