Araç Şampuanı RM 610, 1l | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-750.0Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3’ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.
Paketleme ölçüsü (l)
1
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
6
Ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
100 x 100 x 215
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları