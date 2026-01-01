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    Araç Şampuanı RM 610, 1l | Kärcher

    Kärcher car shampoo bottle with black label, featuring a silver car image and text "Bring Back the Wow."

    Araç Şampuanı RM 610, 1l

    Sipariş numarası: 6.295-750.0

    Çabuk kuruyan formülü ve ultra parlaklık formülünün yanı sıra benzersiz 3’ü 1 arada formülü ile aktif kir sökücü sayesinde olağanüstü temizlik performansı sunan güçlü araba şampuanı. Tek adımda olağanüstü temizlik verimliliği, bakım ve koruma için. Tüm araç türlerini nazikçe temizlemek için.