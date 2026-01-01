Araç Şampuanı RM 619, 5l | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-360.0Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.
Paketleme ölçüsü (l)
5
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
190 x 140 x 250
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Güvenlik bilgi formu
EC yönergelerine göre uyarılar ve güvenlik önerileri
Uygulama alanları