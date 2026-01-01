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    Araç Şampuanı RM 619, 5l | Kärcher

    Blue Kärcher car shampoo container with a label showing a white car and text "Bring Back the Wow."

    Araç Şampuanı RM 619, 5l

    Sipariş numarası: 6.295-360.0

    Kapsamlı araç temizliği için hafif alkali, köpüklü temizleme maddesi. Çevre dostu ve tüm boyalı ve plastik yüzeylerde özellikle nazik.