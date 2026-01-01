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    Armatürler için bağlantı aparatı | Kärcher

    Four Kärcher hose connectors, two black and two brass, arranged in a row on a white background.

    Armatürler için bağlantı aparatı

    Sipariş numarası: 2.645-010.0

    İç mekan musluk bağlantı aparatı bir bahçe hortumunun iç mekanda bağlanmasına olanak tanır. Pirinç iç diş ve sağlam diş koruması ile kolay bağlantı sağlar.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.