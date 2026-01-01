Armatürler için bağlantı aparatı | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-010.0İç mekan musluk bağlantı aparatı bir bahçe hortumunun iç mekanda bağlanmasına olanak tanır. Pirinç iç diş ve sağlam diş koruması ile kolay bağlantı sağlar.
Diş boyutu
G3/4
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
54 x 34 x 34
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları