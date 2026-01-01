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    Bağlantı aparatı G1/2 | Kärcher

    Black plastic connector with threaded end and ribbed design, lying on a white surface.

    Bağlantı aparatı G1/2

    Sipariş numarası: 2.645-098.0

    Hortum konektörlerini fıskiyelere bağlamak için 1/2" dişli konektör (iç diş).