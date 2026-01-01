Bağlantı Seti | Kärcher

Hortum arabası ve makarasının musluğa bağlanması için konektör seti. Set içeriğinde, 1/2" çap düşürücü ile bir 3/4" musluk konektörü, iki universal hortum konektörü ve bir 1,5 m uzunluğunda Kevlar® hortum (5/8") bulunmaktadır. Kärcher bahçe hortumları son derece esnek ve dayanıklıdır. Dolaşmazlar ve kullanımları kolaydır. Kärcher ile sulama, sulamanın akıllı yöntemidir. Kevlar®, E.I. du Pont de Nemours and Company'nin tescilli markasıdır.

1,5 m 5/8"-PrimoFlex® Hortum Tüm bahçe hortumları için uygun 5 katlı Dolaşmaya karşı dayanıklı Patlama basıncı: 50 bar Garantili sağlamlık Hortum arabası ve makarasının musluğa bağlanması için Garantili dayanıklılık Son derece esnek, dolaşmaya ve burulmaya dayanıklı Kullanım kolaylığı için. -20 ile +65°C arasında yüksek sıcaklık dayanımı Garantili sağlamlık Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Dayanıklılık Ftalat içermeyen (< %0,1) kaliteli bahçe hortumu Sağlı ve çevre açısından herhangi bir risk oluşturmaz Yenilikçi DuPontTM Kevlar® fiber ile örgülü dokuma Yüksek güç ve dayanıklılık Hava koşullarına dayanıklı, UV korumalı dış katman Sert ve dayanıklı