Bağlantı Seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-122.0Konektör seti: 1/2" çap düşürücü ile 3/4" musluk konektörü, iki universal hortum konektörü ve 1,5 m uzunluğunda Kevlar® hortum (5/8")
Çap
5/8″
Uzatma hortumu (m)
1.5
Diş boyutu
G3/4
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
210 x 210 x 58
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları