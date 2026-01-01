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    Bağlantı Seti | Kärcher

    Yellow and black Kärcher garden hose coiled with two black connectors on a white background.

    Bağlantı Seti

    Sipariş numarası: 2.645-122.0

    Konektör seti: 1/2" çap düşürücü ile 3/4" musluk konektörü, iki universal hortum konektörü ve 1,5 m uzunluğunda Kevlar® hortum (5/8")
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.