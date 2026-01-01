Bahçe Duşu | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-181.02'si 1 arada bahçe çözümü. İster eğlenceli bir duş olarak, ister bitkilerin verimli bir şekilde sulanması için tamamen kontrollü bir püskürtme borusu olarak kullanılsın; çabucak kurulabilir ve çok dar bir alanda saklanabilir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
735 x 850 x 2130
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları