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    Bahçe Duşu | Kärcher

    Kärcher garden shower with adjustable showerhead, mounted on a tripod stand with a hose attached.

    Bahçe Duşu

    Sipariş numarası: 2.645-181.0

    2'si 1 arada bahçe çözümü. İster eğlenceli bir duş olarak, ister bitkilerin verimli bir şekilde sulanması için tamamen kontrollü bir püskürtme borusu olarak kullanılsın; çabucak kurulabilir ve çok dar bir alanda saklanabilir.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.