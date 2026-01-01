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    Banyolar için mikrofiber bez seti | Kärcher

    Three Kärcher cleaning cloths, including a striped pad, a white pad, and a yellow microfiber cloth, arranged on a white background.

    Banyolar için mikrofiber bez seti

    Sipariş numarası: 2.863-266.0

    Banyoda buharlı temizlik için ideal olan mikrofiber bez seti ayrıca iki adet zemin temizliği için mikrofiber bez içerir. Ek olarak el nozülü ve cila için olan mikrofiber bezler mükemmel kullanım için tasarlanmıştır.