Banyolar için mikrofiber bez seti | Kärcher

Banyoda mükemmel temizlik: yüksek kaliteli mikrofiber bezler banyolar için ideal temizlik imkanı sunar. Ayrıca zemin nozülü EasyFix için iki mikrofiber zemin bezi sayesinde tak-çıkar sistemini kullanarak EasyFix zemin nozuluna hızlı ve kolay bir şekilde tutturulabilir ve kire temas etmeden tekrar çıkarılabilir. El başlığı için mikrofiber aşındırıcı kapak kullanılarak, inatçı kireç ve sabun kalıntılarını bile zahmetsizce çıkarabilirsiniz.

Yüksek kaliteli mikrofiber bezler En üst seviyede kir çıkarma ve tüm zorlu yüzeylerde derinlemesine temizlik için yüksek seviyede kir toplama. 60 ° C'ye kadar makinede yıkanabilir. Yumuşatıcı kullanmayın. Aşındırıcı ve yumuşak mikrofiberli el başlığı için kapak Aşındırıcı lifler sayesinde kireç ve sabun artıklarının optimum şekilde uzaklaştırılması. Yumuşak mikrofiber sayesinde optimum kir toplama. Kullanışlı kanca ve halka sistemi Zemin temizleme bezi, basitçe üzerine basarak zemin nozülüne kolayca tutturulur. Temizlik sırasında zemin temizleme bezinde kayma olmaz. Zemin temizleme bezindeki taban kayışı Bezi değiştirirken kire temas etmeyin: basitçe taban kayışına basın ve zemin başlığını yukarı ve dışarı doğru çekin. Zemin temizleme bezi zemin nozülünün her tarafını kaplar Köşelerin, kenarların ve ulaşılması zor diğer alanların zahmetsizce temizlenmesi için idealdir. Yüksek kaliteli mikrofiber parlatma bezi Çizgisiz parlatma sonuçları. Mükemmel su emme özelliği.