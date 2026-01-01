Banyolar için mikrofiber bez seti | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.863-266.0Banyoda buharlı temizlik için ideal olan mikrofiber bez seti ayrıca iki adet zemin temizliği için mikrofiber bez içerir. Ek olarak el nozülü ve cila için olan mikrofiber bezler mükemmel kullanım için tasarlanmıştır.
Elyaf bileşimli kumaş
Parlatma bezi:% 70 Polyester,% 30 Poliamid
Renk
Beyaz
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
345 x 112 x 18
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları