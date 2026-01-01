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    Basınç dengeleme hortumu | Kärcher

    Black flexible hose with metallic connectors at both ends, coiled in a circular shape on a white background.

    Basınç dengeleme hortumu

    Sipariş numarası: 6.997-417.0

    Basınç dengeleme hortumu; yüksek basınç pompaları ve esnemez boru sistemleri arasında kullanılır.