Basınç dengeleme hortumu | Kärcher

evlerde kullanım amaçlı su temini sistemlerinde basınç dalgalanmalarını dengeleme bakımından idealdir. Yüksek basınç pompaları ve esnemez boru sistemleri arasında kullanım için gürültü azaltıcı hortum, 1 m 3/4” Esnek, silikon iç gömlek, basınç dalgalanmalarını dengeler. Esnek iç gömlek genleşerek pompaların başlatılıp durdurulmasını önler. Ayrıca titreşimleri azaltır. Bu sayede, gürültü önemli ölçüde azaltılır. Her iki uçta da, 1” bağlantı dişi (33,3 mm) bulunan basınç hortumu.

Esnek hortum