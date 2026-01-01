Basınç dengeleme hortumu | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.997-417.0Basınç dengeleme hortumu; yüksek basınç pompaları ve esnemez boru sistemleri arasında kullanılır.
Çap
3/4″
Uzatma hortumu (m)
1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
270 x 275 x 55
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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