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    Basınçlı Yıkama Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

    Basınçlı Yıkama Makineleri

    Hangisi sizin için daha uygun?

    Beş güçlü ürün tipi. Ürün serileri.

    Temizlik ve bakım söz konusu olduğunda, basınçlı yıkama makinelerimize her zaman güvenebilirsiniz. Ama sundukları bununla sınırlı değil. Son derece kompakt bir tasarım mı? Yoksa hafif, rahat, taşınabilir ve kablosuz bir yapı mı? Her ürün serisinin kendine özgü güçlü yönleri vardır. Bireysel ihtiyaçlara mükemmel şekilde uyarlanmıştır.

    Man with high pressure washer

    Comfort

    Güç için tasarlandı ve konfor için geliştirildi. Easy!Motion™ ekipman konsepti ve çok sayıda akıllı konfor özelliği sayesinde kullanım çok daha kolay, esnek ve rahat hale gelir. 4’ü 1 arada Multi Jet püskürtme lansı, COMFORT!Hold tetik tabancası, 2Way!Wash™ deterjan konsepti ve PremiumFlex yüksek basınç hortumu gibi özellikler ile kullanım deneyimi her zamankinden daha pratiktir.

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    Power Control

    Power Control

    İyi dozda güç, Home & Garden uygulaması tarafından sağlanan destek ve ekranlı Power Control tetikli tabanca veya Vario Power püskürtme borusu gibi güçlü cihazlar sayesinde nazik ve etkili temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı.

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    Standard Range

    Standard

    Etkili temizlik için ihtiyacınız olan her şey: kolay kullanım, farklı temizlik işleri için yeterli güç ve birlikte gelen aksesuarlar için akıllı saklama çözümleri.

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    Kärcher K 7 Compact

    Classic

    Kompakt ve taşınabilir çözümleri tercih edenler için ideal yardımcı burada. Az yer kaplar, kolayca saklanır ve her an kullanıma hazırdır. Akıllı entegre hortum saklama sistemiyle birlikte.

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    Kärcher K 2 battery-operated high-pressure cleaner

    Battery

    Kablosuz, kullanışlı, mobil ve esnek, elektrik prizi olmayan her yerde daha küçük temizlik işleri için.

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    GENEL BAKIŞ

    Herkes için doğru ürün sınıfı. Kısa bir genel bakış.

    Classic

    Standard

    Power Control

    Comfort

    Pratik

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    Ergonomik kullanım

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    Kullanıma hazır

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    Aksesuar depolama

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    Şu seçeneklerle sunulur

    K 2 - K 5

    K 2 - K 7

    K 2 - K 5

    K 4 - K 7

    PERFORMANS SINIFLARI

    Performansı sınıfı, basınçlı yıkama makinelerinin ayrıştırılması için kilit faktör ve gereken temizleme süresinin belirlenmesi için ana parametredir. Doğru cihaz, temizliği önemli ölçüde kolaylaştırır. Temizlik gereksinimlerine paralel olarak hassas bir şekilde ayarlanmış olan farklı teknik özellikler, işleri daha da kolaylaştırmak ve daha verimli yapmak için farklı performans sınıflarıyla bağlantılıdır.

    K 2

    K 3

    K 4

    K 5

    K 6

    K 7

    Basınç (bar)

    110

    120

    130

    145

    160

    180

    Alan performansı (m²/h)

    20

    25

    30

    40

    50

    60

    Su debisi (l/s)

    360

    380

    500

    510

    600

    Yüksek basınç hortumu uzunluğu (m)

    3-5

    5-7

    6-8

    8-10

    8-10

    10

    Kullanım alanları

    • Bahçe mobilyaları
    • Bahçe aletleri
    • Çöp kutusu
    • Teras ve balkon
    • Bahçe mobilyaları
    • Bahçe aletleri
    • Çöp kutusu
    • Teras ve balkon
    • Motosiklet
    • Çit
    • Bahçe mobilyaları
    • Bahçe aletleri
    • Çöp kutusu
    • Teras ve balkon
    • Motosiklet
    • Çit
    • Araba
    • Bahçe mobilyaları
    • Bahçe aletleri
    • Çöp kutusu
    • Teras ve balkon
    • Motosiklet
    • Çit
    • Araba
    • Dış mekân merdivenleri ve yürüyüş yolları
    • Bahçe mobilyaları
    • Bahçe aletleri
    • Çöp kutusu
    • Teras ve balkon
    • Motosiklet
    • Çit
    • Araba
    • Dış mekân merdivenleri ve yürüyüş yolları
    • Karavanlar
    • Bahçe mobilyaları
    • Bahçe aletleri
    • Çöp kutusu
    • Teras ve balkon
    • Motosiklet
    • Çit
    • Araba
    • Dış mekân merdivenleri ve yürüyüş yolları
    • Karavanlar
    • Havuz
    • Tekne
    • Cepheler

    Classic seri olarak mevcut

    Standard seri olarak mevcut

    Power Control serisi olarak mevcut

    Comfort Premium serisi olarak mevcut

    ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER

    Her zaman ideal şekilde soğutulur

    Yenilikçi su soğutmalı motor teknolojisiyle Kärcher, ev kullanıcılarına yönelik basınçlı yıkama makinelerinde yeni standartlar belirliyor*. Su, temizlik için kullanılmadan önce motor gövdesinin etrafından geçerek sürekli soğutma sağlar. Bunun avantajı ise motorun üstün performans, uzun ömür ve belirgin şekilde daha sessiz çalışma sunmasıdır**.

    * Su soğutmalı asenkron motora sahip K 4 – K 7 sınıfındaki seçili modeller için geçerlidir.

    ** Aynı performans sınıfındaki Kärcher üniversal motorlarla yapılan şirket içi testlere dayanmaktadır.

    Yüksek Performanslı Pompalar “Made by Kärcher”

    Pompa, her basınçlı yıkama makinesinin kalbi olduğu için hiçbir detayı şansa bırakmıyoruz. Tüm pompalarımızı kendi bünyemizde geliştirip üretiyor ve her cihazın performans sınıfına özel olarak tasarlıyoruz. Alüminyum* ve yüksek parlaklıkta paslanmaz çelik gibi özenle seçilmiş yüksek performanslı malzemeler kullanıyoruz. Sonuç olarak ortaya yüksek verimlilik ve uzun ömür sunan pompalar çıkıyor**.

    * Alüminyum pompaya sahip K 5 – K 7 sınıfındaki seçili modeller için geçerlidir.

    ** Şirket içi testlere göre Kärcher alüminyum pompaların, aynı performans sınıfındaki Kärcher N-Cor pompalara kıyasla değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara dayanmaktadır.

    Maksimum temizlik gücü için hassas püskürtme ucu tasarımı

    Mükemmel temizlik garanti edilir. Bizi farklı kılan özellik, basıncı ve su akışını milimetre hassasiyetinde ayarlayan özel püskürtme sistemi tasarımıdır. Bu sayede maksimum temizlik gücü ve kusursuz sonuçlar elde edilir. Teknolojilerimizin öne çıkanları arasında zorlu kirleri zahmetsizce temizleyen Dirt Blaster ve %50’ye kadar daha yüksek temizlik performansı sunan eco!Booster bulunur*.

    * Kärcher standart düz jet püskürtme sisteminin temizlik performansıyla karşılaştırılmıştır.

    Precise Nozzle Design for Maximum Cleaning Power
    COMFORT!Hold™ trigger gun

    Yenilikçi konfor özellikleri

    Kärcher olarak, ileri teknolojinin yalnızca üstün performans sunmakla kalmayıp aynı zamanda benzersiz bir kullanım konforu sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle basınçlı yıkama makinelerimiz, temizlik işlerini daha kolay, daha hızlı ve daha keyifli hale getiren birçok yenilikçi özellikle donatılmıştır. Buna bir örnek olarak, uzun süreli temizlik çalışmalarında bile daha iyi kullanım ve ergonomi sağlayan COMFORT!Hold™ tetik tabancası gösterilebilir*.

    * Özellikler ve aksesuar donanımları modele göre değişiklik gösterebilir.

    Geniş orijinal aksesuar yelpazesi

    Doğru aksesuarlarla basınçlı yıkama makinenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Temizlik görevi ne olursa olsun kontrol her zaman sizde olur: sizin, basınçlı yıkama makinenizin ve doğru aksesuarların karşısında hiçbir duvar fazla yüksek, hiçbir köşe ulaşılmaz ya da hiçbir kir fazla inatçı değildir. Tüm ürün yelpazesini keşfedin ve farklı kullanım alanlarını inceleyin.

    Extensive range of original accessories

    COMFORT

    Kärcher’in Yeni Premium Sınıfı

    Güç için tasarlanıp konfor için geliştirilen yeni Comfort Serisi, yüksek performanslı ve zahmetsiz temizlikte yeni standartları belirliyor. Her detay, üstün performans ve premium bir temizlik deneyimi sunacak şekilde optimize edildi. Yenilikçi özelliklere ve gelişmiş kullanım kolaylığına odaklanan bu basınçlı yıkama makineleri, maksimum konfor sunarak yüksek performans beklentisi olan düzenli kullanıcılar için ideal bir tercih haline geliyor.

    Basınçlı yıkama Kärcher demektir

    Yeni Comfort Serisi; uygulama bağlantısı, doğrudan tetik tabancası üzerinden kontrol, 4’ü 1 arada Multi-Jet lans, yeni 2Way!Wash™ deterjan konsepti ve Easy!Motion™ ürün konsepti gibi yenilikçi özelliklerle yeni standartlar belirliyor. Bu makineler, yüksek performanslı basınçlı yıkama makineleri geliştirme konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimimizi yansıtıyor.

    Comfort Serisi, K 5, K 6 ve K 7 sınıflarındaki modellerden oluşur.

    Comfort Range

    Easy!Motion™ cihaz konsepti

    Özgür hareket imkânı ve düzenli kullanım için akıllı hortum ve kablo yönetimi.

    4-in-1 Multi Jet

    Değiştirmeye gerek kalmadan 4 farklı püskürtme modu.

    Basınç ve deterjan ayarı LCD ekran üzerinden yapılabilir

    eco!Mode* dâhil 3 farklı basınç seviyesi ve 2 farklı deterjan seviyesi.

    Telescopik tutma sapı

    Daha iyi ergonomi için kilitleme fonksiyonlu teleskopik tutma kolu bulunur.

    2Way!Wash™ deterjan sistemi

    Deterjan uygulaması cihaz üzerinden, Multi-Jet ile veya daha yoğun köpük için köpük aparatıyla yapılabilir.

    PremiumFlex hortumlu hortum makarası

    Rahat kullanım ve düzenli saklama için ekstra esnek hortum ve hortum makarası.

    Taşıma kolu

    Ürünün ergonomik şekilde taşınmasını sağlayan taşıma kolu.

    Premium tekerlekler

    Konforlu ve sessiz taşıma için tekerleklerde ek yumuşak kaplama.

    COMFORT!Hold™ ile daha fazla ergonomi

    COMFORT!Hold™ tutuş kuvvetini belirgin şekilde azaltır ve kullanım sırasında yükü hafifletir.

    Kompakt aksesuar saklama alanı

    Tüm aksesuarlar kompakt saklama için cihaz üzerinde muhafaza edilebilir.

    Fark yaratan avantajlar

    Easy Motion Comfort Range

    Comfort modelinde öne çıkanlar

    Akıllı Easy!Motion™ konsepti, kablo ve hortumların düzenli şekilde toplanmasını sağlayarak kullanıcı konforunu artırır. Bu sistem, deterjan kullanımında maksimum esneklik sunan 2Way!Wash™ konsepti ile tamamlanır; böylece Multi-Jet ve köpük aparatları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.

    Comfort Hold

    Konforun en üst seviyesi

    Maksimum konfor için maksimum özellikler! COMFORT!Hold™ tetik tabancası, daha iyi kullanım ve ergonomi için seviye ayarı ve LCD ekran, 4’ü 1 arada Multi-Jet püskürtme lansı, PremiumFlex hortum ve hortum makarası sayesinde her temizlik işi hızlı ve zahmetsiz hale gelir.

    LCD Display & eco!Mode

    LCD ekran & eco!Mode*

    Tetik tabancası, basınç ve deterjanı ayarlamak için LCD ekran ve düğmelerle donatılmıştır. Daha az su ve enerji tüketimi sağlayan eco!Mode* özelliği de mevcuttur.

    * eco!Mode’da enerji tüketimi %35, su tüketimi ise en yüksek ayara (Seviye 3) kıyasla K 5’te %25, K 7’de %30 oranında azaltılır.

    4-in-1 Multi Jet

    4'ü 1 arada Multi Jet

    4’ü 1 arada Multi-Jet, tek bir lans içinde dört farklı püskürtme türünü birleştirir: Dirt Blaster, yüksek basınçlı düz su akışı, basıncı azaltılmış geniş su akışı* ve deterjan akışı. İstediğiniz püskürtme modunu seçmek için lans başlığını döndürmeniz yeterlidir; lansı değiştirmeye gerek yoktur.

    *Azaltılmış basınç, cihazın maksimum basıncının yaklaşık %50’sine karşılık gelir. Kesin değerler modele göre değişiklik gösterebilir.

    COMFORT!Hold™ Guns

    COMFORT!Hold™ tutuş tabancası

    COMFORT!Hold™, tabancayı tutarken gereken çabayı önemli ölçüde azaltır ve bu sayede uzun temizlik seansları veya geniş alanlar için özellikle avantaj sağlar. Ek olarak, Quick Connect özelliği yüksek basınç hortumunun bağlanmasını kolaylaştırır.

    Connect modellerinde ayrıca tetik tabancasına 180° seviye ayarı eklenmiştir; bu, temizlik sırasında ergonomiyi artırır ve kullanımda daha fazla esneklik sunar.

    Home & Garden App

    Home & Garden mobil uygulaması

    Home & Garden uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürür. Mükemmel temizlik sonuçları için Kärcher’in geniş bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Uygulama üzerinden basınç ve deterjan seviyesi gibi ayarlar yapılabilir ve doğrudan temizlik ipucundan tabancaya aktarılabilir.

    Power Control

    Power Control Range

    Modern basınçlı yıkama işte böyle olur

    Temizlik yaparken doğru teknolojiye sahip olmak çok önemli. Power Control serisindeki cihazlar da tam bunu sunuyor: tam güç, akıllı çözümler ve güçlü aksesuarlar. Örneğin Power Control tetik tabancası, ayarladığınız basıncı doğrudan ekranda gösterir ve püskürtme ucunu çevirerek basınç modundan deterjan moduna kolayca geçiş yapabilirsiniz. Home & Garden uygulaması ise basınçlı yıkama makinenizi daha nazik ve verimli kullanmanıza yardımcı olacak teknolojileri gösterir.

    Su – Kärcher gücüyle

    Power Control basınçlı yıkama makineleri birçok pratik özellikle donatılmıştır. Çekmeli teleskopik tutma kolu cihazları taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır. Modele göre deterjan eklemek için farklı seçenekler bulunur; bunlar arasında tank veya Plug 'n' Clean sistemi vardır. K 3 ve üzeri modellerde ayarladığınız basıncı tetik tabancasından görebilirsiniz; bu sayede nazik ve etkili temizlik hiç olmadığı kadar kolay hale gelir. K 4 ve üzeri modellerde ekstra esnek PremiumFlex yüksek basınç hortumu bulunur. Power Control serisi K 2, K 3, K 4 ve K 5 sınıfı cihazları kapsar.

    Teleskopik taşıma sapı

    Taşımayı kolaylaştırır ve kullanım sonrası basitçe yerine geri itilebilir.

    Quick Connect

    Entegre, zaman kazandıran sistem sayesinde yüksek basınç hortumunu cihaz ve tetik tabancasına hızlıca takıp çıkarabilirsiniz.

    Aksesuarlar için saklama çözümleri

    Aksesuarların güvenli bir şekilde saklanması için (cihazın arka kısmında).

    Hortum saklama kolaylığı

    Akıllı ve pratik: İş bitince, yüksek basınç hortumu cihazdaki hortum makarasına doğrudan sarılır.

    Deterjan girişi

    Entegre deterjan tankı, deterjan kullanımını kolaylaştırır.

    İkinci taşıma kolu

    Alt kısımdaki oyuk, ikinci taşıma kolu olarak kullanılır.

    Taşınabilirlik

    Tekerlekleri sayesinde hareket ettirmesi ve taşımak çok kolaydır.

    Standard

    Yeni standart

    Standard serisindeki basınçlı yıkama makineleri, sade tasarımlarının da gösterdiği gibi fonksiyonel ve temel ihtiyaçlara odaklıdır. Seride, basınçlı yıkamaya yeni başlayanlar için hafif ve kompakt modellerden, zorlu temizlik işleri için su soğutmalı motorlara sahip yüksek güçlü modellere kadar her ihtiyaca uygun cihazlar bulunur. Böylece herkes WOW etkisini yaşayabilir.

    Gerekli olan her şey

    Etkili temizlik için ihtiyacınız olan her şey: kolay kullanım, farklı temizlik işleri için yeterli güç ve birlikte gelen aksesuarlar için akıllı saklama çözümleri.

    Standard Range

    Ergonomik tutma kolu ve hortum saklama alanı

    Hortumu kolay taşımak ve pratik şekilde saklamak için.

    Kablo saklama bölmesi

    Kablo, cihazın arka kısmında saklanabilir.

    Tabanca tutucu

    Tetik tabancası kolayca ulaşılabilir ve yer tasarrufu için cihaza monte edilmiştir.

    Deterjan giriş mekanizması

    Entegre giriş mekanizması, deterjan kullanımını kolaylaştırır.

    Büyük tekerlekler sayesinde taşınması kolay

    Tekerlekleri sayesinde hareket ettirmesi ve taşımak çok kolaydır.

    Quick Connect sistemi

    Yüksek basınç hortumunu hızlı ve kolay şekilde bağlamak ve çıkarmak için.

    Aksesuar tutucu

    Hortum, püskürtme ucu, tetik tabancası ve kablo doğrudan cihaz üzerinde saklanabilir.

    Classıc

    Classic Range Hpw

    Sade ama güçlü

    Kärcher Classic basınçlı yıkama makineleri, büyük işler yapmak için büyük cihazlara gerek olmadığını gösteriyor. Bu modeller, temel görevlerini, yani temizlik işini mükemmel şekilde yerine getiriyor. Akıllı ve kompakt tasarımları sayesinde ihtiyacınız olan her yere kolayca taşınabiliyor ve çok az yer kaplayacak şekilde saklanabiliyor, ister arabanın bagajında ister iş bittikten sonra bodrumdaki bir rafta. Üstelik kullanımları son derece basit. Kısacası, sadece etkili basınçlı temizlik yapmak isteyen herkes için ideal.

    Temizlikten ödün yok

    Kärcher’in karakteristik gücü ve hassasiyeti sayesinde, kısa sürede temiz bir veranda veya parlayan bir araba elde edersiniz. Classic basınçlı yıkama makinelerimiz hem taşıması ve saklaması kolay hem de temizlik konusunda oldukça başarılıdır.

    Classic serisi, K 2, K 3, K 4 ve K 5 sınıfı cihazları içerir.

    Classic Range

    Aksesuarlar için saklama çözümleri

    Pratik ve yer tasarruflu saklama.

    Teleskopik tutma sapı

    Alüminyum teleskopik tutma sapı, taşıma sırasında kolayca uzatılabilir ve depolarken yerden tasarruf sağlamak için rahatça geri itilebilir.

    Hortum saklama kolaylığı

    Hortum, ön kapak üzerine pratik bir şekilde asılabilir.

    Deterjan alım mekanizması

    Deterjan kullanımı için vakum hortumu.

    Geniş tekerlekleri sayesinde kolay taşıma

    Geniş, kolay dönen tekerlekleri ve teleskobik tutamağı sayesinde cihazı taşımak çok kolaydır.

    Quick-Connect sistemi

    Yüksek basınç hortumunu hızlı ve zahmetsizce takıp çıkarmak için.

    Batarya

    Prizlerden çok uzakta, kirin tam kalbinde.

    Elektrik yoksa bile kusursuz temizlik: Akülü basınçlı yıkama makinesi; küçük arabalar, motosikletler, bisikletler, tekneler ve ev çevresindeki diğer ufak tefek temizlik işleri gibi pek çok farklı alanda yanınızda. 14 dakikaya varan pil çalışma süresi sayesinde, elektrik bağlantısına hiç ihtiyaç duymadan tamamen özgürce temizlik yapabilirsiniz. Üstelik temizlik yaparken, yüksek basınç tabancasının analog ekranından seçili modu her an kolayca takip edebilirsiniz.

    Kablosuz yüksek basınçlı temizlik

    Elektrik bağlantısı yok mu? Hiç sorun değil! 36 V Kärcher Battery Power batarya platformuna sahip K 2 akülü basınçlı yıkama makineleri, temizlik işlerine tam bir esneklik kazandırır. Bahçe mobilyalarından çöp konteynerlerine, küçük arabalardan teknelere kadar, akülü bu cihaz ev çevresindeki tüm küçük ölçekli temizlik işleri için ideal yardımcınızdır.

    Battery range

    Pratik taşıma sapı

    Makinenin taşınmasını kolaylaştırır.

    Basınç göstergeli yüksek basınç tabancası

    Seçilen temizlik modunu gösterir.

    36 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya

    Elektrik bağlantısı olmadan temizlik özgürlüğü. Kalan çalışma süresini batarya göstergesi üzerinden kolayca görebilirsiniz.

    Her ihtiyaca uygun ideal güç seviyesi

    İnatçı kirler için Boost modu, farklı temizlik alanları için standart mod, deterjan kullanımı ve daha uzun pil ömrü için ise karma (mixed) mod.

    Püskürtme başlığı saklama alanı

    Püskürtme başlıkları, saklama amacıyla cihazın arkasındaki yuvalara pratik bir şekilde klipslenebilir.

    Deterjan boşaltma mekanizması

    Bu sayede Kärcher deterjanları basınçlı yıkama makinesiyle kolayca uygulanabilir ve çok daha etkili bir temizlik elde edilir.

    Quick-Connect sistemi

    Yüksek basınç hortumu, cihaza ve püskürtme tabancasına kolayca ve hızlı bir şekilde takılıp çıkarılabilir.

    Mobil temizlik: Her yerde, her an yanınızda.

    Biraz daha hareket özgürlüğüne mi ihtiyacınız var? Pratik Kärcher alçak ve orta basınçlı yıkama makineleri sayesinde, kiri evinize taşımak yerine tam yerinde temizleyebilirsiniz. Bataryası, entegre su deposu veya vakum hortumu ile çözümlerimiz, sizi su ve elektrik bağlantılarına bağımlı olmaktan tamamen kurtarır.

    Mobile Outdoor Cleaner

    Taşınabilir outdoor temizlik makinesi

    İster doğa yürüyüşü yapın, ister bisiklete binin veya köpeğinizi gezdirin; dışarıda olmak her zaman çok keyiflidir. Ancak bazen her yer çamura bulanabilir. Taşınabilir outdoor temizlik makinesi sayesinde açık havadayken kire hazırlıksız yakalanmazsınız, böylece doğa tam da ait olduğu yerde kalır.

    Taşınabilir outdoor temizlik makinesi
    Handheld Cleaner

    El tipi basınçlı temizleyici

    Elde taşınabilir orta basınçlı yıkama makinelerimiz, temizlik gücünü dilediğiniz yerde açığa çıkarmak için sadece bir su bağlantısına ve bir bataryaya ihtiyaç duyar.

    El tipi basınçlı temizleyici

    Ev & Bahçe mobil uygulaması

    Akıl olmadıktan sonra kas gücü neye yarar? Hiçbir işe! İşte bu yüzden Kärcher'in tüm uzmanlığına Home & Garden uygulamamız üzerinden dilediğiniz an ulaşabilirsiniz: Temizlik ipuçları, kullanıcı önerileri, kullanım kılavuzları ve basınçlı yıkama makinenizle uyumlu tüm aksesuarlara hızlı bir genel bakış sizi bekliyor. Hatta Smart Control serisindeki cihazlar Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanarak, basıncı yapılan temizlik işine göre otomatik olarak ayarlayabilir.

    Daha fazla bilgi için tıklayın

    Basınçlı Yıkama Makineleri Aksesuarlar ve Deterjanları

    Makine, aksesuarlar ve deterjanların doğru kombinasyonu ile en inatçı kirlerin bile hiç şansı yoktur. Doğru aksesuarlar temizlik işlemini önemli ölçüde kolaylaştırır ve temizliğin kısa sürede daha etkili gerçekleşmesine olanak sağlar.

    Basınçlı yıkama makinesi aksesuarları

    Kärcher, çok geniş bir aksesuar ve deterjan yelpazesi sunar. Bu sayede, ne kadar özel olursa olsun tüm temizlik sorunlarınıza çözüm üretebiliyoruz. Aksesuarlarımız, pratik kilit sistemi sayesinde her türlü basınçlı yıkama makinesine kolayca bağlanabilir.

    Uyumlu aksesuar bul
    HPW ACC

    Basınçlı yıkama makinesi deterjanları

    Yeni nesil Kärcher temizlik deterjanları, 3'ü 1 arada formülüyle mükemmel temizleme etkisinin yanı sıra, yüzeylere zarar vermeden ve hassas bir şekilde temizliğe imkan sağlar. Zaman tasarrufu ve kolaylık sunar. Yenilenebilir ve doğal kaynaklar kullanan Kärcher, ayrıca sürdürülebilirlik konusunu daha da güçlü vurgulamaktadır. Ayrıca, küçük şişe tasarımı da ödül kazanmıştır.

    Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleriniz için doğru temizlik deterjanı ile temizliğin etkisini daha da arttırabilirsiniz.

    Pressure Washer Detergents

    The eco!Booster

    eco!Booster all devices
    Temizlikte büyük oynayın, suda büyük tasarruf edin

    Belki de şimdiye kadarki en büyük WOW dedirtecek yeniliğimiz: Ultra verimli Kärcher eco!Booster. Yüzde 50 daha yüksek temizleme performansı sayesinde, hassas yüzeyleri standart Kärcher düz püskürtme başlığına kıyasla çok daha hızlı ve zahmetsizce ilk günkü ışıltısına kavuşturur. Asıl şaşırtıcı olan ise su ve enerjiyi yüzde 50 daha verimli kullanarak değerli kaynakları korumasıdır. Aşırı kemikleşmiş inatçı kirler için aparatı kolayca çıkarabilir ve ilgili bölgeleri noktasal olarak temizleyebilirsiniz.

    Daha fazla bilgi için tıklayın

    Kärcher basınçlı yıkama makineleriyle sürdürülebilirlik

    Sustainability

    Kärcher'in sürdürülebilirlik taahhüdü

    Sürdürülebilirlik kavramı, aile şirketi olan Kärcher'de köklü bir yere sahiptir; çünkü temizlik yapmak, değerleri korumak demektir. Bu nedenle sadece mükemmel temizlik sonuçlarına değil, ürünlerimizin uzun ömürlü ve onarılabilir olmasına, ayrıca sürdürülebilir üretim ve paketleme süreçlerine de büyük önem veriyoruz. Kärcher, her geçen gün daha da sürdürülebilir bir marka olmak için sürekli çalışmaktadır.

    Kärcher basınçlı yıkama makinelerinin sürdürülebilirliği

    Kärcher basınçlı yıkama makineleri, bahçe hortumuna kıyasla sadece daha az su tüketmekle kalmaz; aynı zamanda akıllı tasarımları ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımları sayesinde oldukça dayanıklı, uzun ömürlü ve özellikle kaynak verimlidir. Kärcher ile uzun yıllar boyunca güvenebileceğiniz yüksek kaliteli ve onarılabilir basınçlı yıkama makinelerine sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.

    Su tasarrufu

    En sevdiğiniz eşyaları ilk günkü ışıltısına kavuşturup onlara yeniden "WOW" dedirtmek, bir Kärcher basınçlı yıkama makinesiyle bahçe hortumuna kıyasla çok daha kolay ve hızlıdır. Bu bir gerçek! Ancak birçok kişinin bilmediği şey, bir basınçlı yıkama makinesinin değerli içme suyundan yüzde 80'e varan* oranda tasarruf sağladığıdır. Suyun bir yağmur suyu varilinden veya başka bir alternatif kaynaktan alınmasını sağlayan isteğe bağlı vakum hortumuyla temizlik yapmak ise kaynakları çok daha verimli kullanmanızı sağlar.

    * Basınçlı yıkama makinesinin su debisinin bir bahçe hortumunun yüzde 40'ı olduğu ve temizlik için yarı yarıya daha az zaman gerektiği varsayımı altında, basınçlı yıkama makinesi temizlik görevi başına yüzde 80 daha az su kullanır. Bu değerler uygulamaya, cihaz sınıfına ve hortumun su debisine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

    Picto_Durability

    Dayanıklılık

    K 4, K 5 ve K 7 sınıflarındaki belirli Kärcher basınçlı yıkama makineleri, güçlü performans ve özellikle uzun bir kullanım ömrü sunan su soğutmalı asenkron motorlarla donatılmıştır. Bunun sırrı ise çok basit: Su, temizlik için püskürtülmeden önce motorun etrafından geçerek onu soğutur ve böylece optimum verimlilik sağlar. Üstelik, basınçlı yıkama makinelerimizin kalitesine sonuna kadar güvendiğimiz için, cihazınızı ve aksesuarlarınızı kaydettirerek garanti süresini 5 yıla uzatma fırsatı sunuyoruz.*

    * Kampanyaya dahil olan dağıtım ülkelerinde geçerlidir.

    Picto_Recycling

    Geri dönüştürülmüş malzeme

    Yeni Power Control Flex ve Smart Control Flex basınçlı yıkama makineleri, sadece Kärcher kalitesiyle güçlü bir temizlik sunmakla kalmaz, aynı zamanda yüzde 20 oranında geri dönüştürülmüş plastik malzemeden üretilmiştir.* Cihazların yanı sıra, basınçlı yıkama makinesi püskürtme başlıklarımızın belirli bileşenlerinde de geri dönüştürülmüş plastik kullanılmıştır. Tercih edilen bu geri dönüştürülmüş malzeme, eski hava yastığı kumaşlarından ve bunların üretim sürecinden kalan atık malzemelerden elde edilmektedir.

    *Sadece cihaz içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.

    *Almanya'da üretilen borular (püskürtme başlığı, bağlantı parçası vb. hariç) için geçerlidir. Tedarik durumu pazar arzındaki dalgalanmalara bağlıdır.

    Wow dedirten temizlik

    Kärcher basınçlı yıkama makinelerinin avantajları

    Kärcher, 70 yılı aşkın süredir basınçlı yıkama sanatını mükemmelleştiriyor ve durmaksızın sunduğu yeniliklerle müşterilerine temizlikte yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Bir Kärcher basınçlı yıkama makinesi kullanmak için sayısız neden var; siz de hayranlık uyandıran temizliğin dünyasına adım atın.

    Home of WOW

    Geleceğe taşıyan teknoloji

    Olağanüstü performans sayesinde zaman, su ve enerjide yüzde 50'ye varan tasarruf

    Görünen ve hissedilen kalite

    Doğru çalışma ve performans açısından tamamen test edilmiş, güvenilir marka kalitesi

    Güven veren deneyim

    Temizlik sektörünün öncüsü ve pazar lideri

    İnsana ve çevreye katkı sağlayan sürdürülebilirlik

    Döngüsel ekonomiyi destekliyor ve tüm değer zinciri boyunca kirletici maddeleri azaltıyoruz

    Hayatın her alanında, her ihtiyaca uygun çözümler

    Her ihtiyaca uygun doğru cihaz, her uygulamaya uygun doğru aksesuar

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    Basınçlı yıkama makinelerinin kullanım alanları

    Basınçlı yıkama makineleri, ev çevresinde oldukça çok yönlü ve kullanımı son derece kolay yardımcılardır. Cihazı su borusuna ve prize bağlayın, musluğu açıp makineyi çalıştırın ve temizliğin keyfini çıkarmaya başlayın! Doğru özel aksesuarları ekleyerek cihazlarımızı; ıslak kumlama, boru, teras veya oluk temizliği gibi her işe koşturabileceğiniz tam bir çok yönlü yardımcıya dönüştürebilirsiniz. İmkanlar neredeyse sınırsızdır. Ev ve bahçe çevresindeki başlıca kullanım alanları şunlardır:

    • Bisikletler
    • Bahçe alet ve ekipmanları
    • Bahçe, teras veya balkon mobilyaları
    • Çitler, küçük bahçe yolları veya kaldırım taşları
    • Motosiklet ve scooter'lar
    • Küçük arabalar
    • Dış mekan merdivenleri ve büyük bahçe yolları
    • Orta boy ve station wagon arabalar
    • Bahçe duvarları ve taş duvarlar
    • Karavanlar ve arazi araçları (SUV)
    • Yüzme havuzları ve büyük teras alanları
    • Ev çevresi ve dış cepheler
    Applications

    Uzmanından tavsiyeler: Dış mekan temizliğinin püf noktaları

    Basınçlı yıkama makinenizle en iyi sonuçları nasıl elde edeceğinizi göstermek için bazı pratik örnekler seçtik. Uzmanlık bölümümüz, dış mekanların temizliği ve bakımı hakkında detaylı ipuçları ve bilgiler içermektedir.

    Kärcher dirt blaster

    Yosun tutmuş kaldırım taşları ve bahçe döşemeleri

    Yosun sadece taş plakaların ve parke taşlarının yüzeyinde kalın tabakalar halinde kalmayıp, taşın gözeneklerine de işlediği için, bu yosunları temizlemenin en ideal yolu kir sökücü başlık kullanmaktır. Bu başlık, yoğunlaştırılmış noktasal jetin temizleme gücünü düz jetin alan performansıyla birleştiren döner bir tazyik üretir.

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    Kärcher special accessories and detergents

    Araçlar

    Ön cam, kaporta, jantlar... Araçlar, basınçlı yıkama makinesinin kullanımı için son derece ideal olan birçok farklı yüzeye sahiptir. Düzenli temizlik, aracın sadece temiz görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda değerinin korunmasına da yardımcı olur.

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    T-Racer surface cleaner

    Ahşap veranda zeminleri

    Ahşap verandalar, eviniz için sıcak ve konforlu bir dış mekan alanı sunar. Ancak organik oluşumlar ve hava koşulları bu görünümü bozabilir. Yüzey temizleyiciler ve doğru deterjanların kullanılması, basınçlı yıkama makinelerinin ahşap yüzeyleri temiz tutmasını ve zamanla dayanıklılığını korumasını sağlar.

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    Vario Power and multi power jet spray lance

    Taş teras karoları

    Ovalamaya son! Taş teras karolarındaki kir ve hava koşullarının neden olduğu izler, Kärcher basınçlı yıkama makinesiyle son derece hızlı ve etkili bir şekilde temizlenebilir. T-Racer ve güçlü fırçalara sahip yüzey temizleyicilerimiz bu uygulama için idealdir.

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    High-pressure cleaner accessories

    Bahçe mobilyaları

    Bahçe mobilyalarında hava kirliliğinin veya geçen kışın neden olduğu hoş görünmeyen lekelerle, doğru basınçlı yıkama aksesuarlarını kullanarak mücadele edin. Yoğun kirler için, Kärcher yıkama fırçasını Kärcher deterjanıyla birlikte kullanmanızı öneririz.

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