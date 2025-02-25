Basınçlı Yıkama Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

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Temizlik ve bakım söz konusu olduğunda, basınçlı yıkama makinelerimize her zaman güvenebilirsiniz. Ama sundukları bununla sınırlı değil. Son derece kompakt bir tasarım mı? Yoksa hafif, rahat, taşınabilir ve kablosuz bir yapı mı? Her ürün serisinin kendine özgü güçlü yönleri vardır. Bireysel ihtiyaçlara mükemmel şekilde uyarlanmıştır.
Güç için tasarlandı ve konfor için geliştirildi. Easy!Motion™ ekipman konsepti ve çok sayıda akıllı konfor özelliği sayesinde kullanım çok daha kolay, esnek ve rahat hale gelir. 4’ü 1 arada Multi Jet püskürtme lansı, COMFORT!Hold tetik tabancası, 2Way!Wash™ deterjan konsepti ve PremiumFlex yüksek basınç hortumu gibi özellikler ile kullanım deneyimi her zamankinden daha pratiktir.
İyi dozda güç, Home & Garden uygulaması tarafından sağlanan destek ve ekranlı Power Control tetikli tabanca veya Vario Power püskürtme borusu gibi güçlü cihazlar sayesinde nazik ve etkili temizlik hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Etkili temizlik için ihtiyacınız olan her şey: kolay kullanım, farklı temizlik işleri için yeterli güç ve birlikte gelen aksesuarlar için akıllı saklama çözümleri.
Kompakt ve taşınabilir çözümleri tercih edenler için ideal yardımcı burada. Az yer kaplar, kolayca saklanır ve her an kullanıma hazırdır. Akıllı entegre hortum saklama sistemiyle birlikte.
Kablosuz, kullanışlı, mobil ve esnek, elektrik prizi olmayan her yerde daha küçük temizlik işleri için.
Herkes için doğru ürün sınıfı. Kısa bir genel bakış.
Classic
Standard
Power Control
Comfort
Pratik
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Ergonomik kullanım
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Kullanıma hazır
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Aksesuar depolama
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Şu seçeneklerle sunulur
K 2 - K 5
K 2 - K 7
K 2 - K 5
K 4 - K 7
Performansı sınıfı, basınçlı yıkama makinelerinin ayrıştırılması için kilit faktör ve gereken temizleme süresinin belirlenmesi için ana parametredir. Doğru cihaz, temizliği önemli ölçüde kolaylaştırır. Temizlik gereksinimlerine paralel olarak hassas bir şekilde ayarlanmış olan farklı teknik özellikler, işleri daha da kolaylaştırmak ve daha verimli yapmak için farklı performans sınıflarıyla bağlantılıdır.
K 2
K 3
K 4
K 5
K 6
K 7
Basınç (bar)
110
120
130
145
160
180
Alan performansı (m²/h)
20
25
30
40
50
60
Su debisi (l/s)
360
380
500
510
600
Yüksek basınç hortumu uzunluğu (m)
3-5
5-7
6-8
8-10
8-10
10
Kullanım alanları
Classic seri olarak mevcut
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Standard seri olarak mevcut
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Power Control serisi olarak mevcut
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Comfort Premium serisi olarak mevcut
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Yenilikçi su soğutmalı motor teknolojisiyle Kärcher, ev kullanıcılarına yönelik basınçlı yıkama makinelerinde yeni standartlar belirliyor*. Su, temizlik için kullanılmadan önce motor gövdesinin etrafından geçerek sürekli soğutma sağlar. Bunun avantajı ise motorun üstün performans, uzun ömür ve belirgin şekilde daha sessiz çalışma sunmasıdır**.
* Su soğutmalı asenkron motora sahip K 4 – K 7 sınıfındaki seçili modeller için geçerlidir.
** Aynı performans sınıfındaki Kärcher üniversal motorlarla yapılan şirket içi testlere dayanmaktadır.
Pompa, her basınçlı yıkama makinesinin kalbi olduğu için hiçbir detayı şansa bırakmıyoruz. Tüm pompalarımızı kendi bünyemizde geliştirip üretiyor ve her cihazın performans sınıfına özel olarak tasarlıyoruz. Alüminyum* ve yüksek parlaklıkta paslanmaz çelik gibi özenle seçilmiş yüksek performanslı malzemeler kullanıyoruz. Sonuç olarak ortaya yüksek verimlilik ve uzun ömür sunan pompalar çıkıyor**.
* Alüminyum pompaya sahip K 5 – K 7 sınıfındaki seçili modeller için geçerlidir.
** Şirket içi testlere göre Kärcher alüminyum pompaların, aynı performans sınıfındaki Kärcher N-Cor pompalara kıyasla değerlendirilmesiyle elde edilen sonuçlara dayanmaktadır.
Mükemmel temizlik garanti edilir. Bizi farklı kılan özellik, basıncı ve su akışını milimetre hassasiyetinde ayarlayan özel püskürtme sistemi tasarımıdır. Bu sayede maksimum temizlik gücü ve kusursuz sonuçlar elde edilir. Teknolojilerimizin öne çıkanları arasında zorlu kirleri zahmetsizce temizleyen Dirt Blaster ve %50’ye kadar daha yüksek temizlik performansı sunan eco!Booster bulunur*.
* Kärcher standart düz jet püskürtme sisteminin temizlik performansıyla karşılaştırılmıştır.
Kärcher olarak, ileri teknolojinin yalnızca üstün performans sunmakla kalmayıp aynı zamanda benzersiz bir kullanım konforu sağlaması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle basınçlı yıkama makinelerimiz, temizlik işlerini daha kolay, daha hızlı ve daha keyifli hale getiren birçok yenilikçi özellikle donatılmıştır. Buna bir örnek olarak, uzun süreli temizlik çalışmalarında bile daha iyi kullanım ve ergonomi sağlayan COMFORT!Hold™ tetik tabancası gösterilebilir*.
* Özellikler ve aksesuar donanımları modele göre değişiklik gösterebilir.
Doğru aksesuarlarla basınçlı yıkama makinenizin tüm potansiyelini ortaya çıkarın. Temizlik görevi ne olursa olsun kontrol her zaman sizde olur: sizin, basınçlı yıkama makinenizin ve doğru aksesuarların karşısında hiçbir duvar fazla yüksek, hiçbir köşe ulaşılmaz ya da hiçbir kir fazla inatçı değildir. Tüm ürün yelpazesini keşfedin ve farklı kullanım alanlarını inceleyin.
Güç için tasarlanıp konfor için geliştirilen yeni Comfort Serisi, yüksek performanslı ve zahmetsiz temizlikte yeni standartları belirliyor. Her detay, üstün performans ve premium bir temizlik deneyimi sunacak şekilde optimize edildi. Yenilikçi özelliklere ve gelişmiş kullanım kolaylığına odaklanan bu basınçlı yıkama makineleri, maksimum konfor sunarak yüksek performans beklentisi olan düzenli kullanıcılar için ideal bir tercih haline geliyor.
Yeni Comfort Serisi; uygulama bağlantısı, doğrudan tetik tabancası üzerinden kontrol, 4’ü 1 arada Multi-Jet lans, yeni 2Way!Wash™ deterjan konsepti ve Easy!Motion™ ürün konsepti gibi yenilikçi özelliklerle yeni standartlar belirliyor. Bu makineler, yüksek performanslı basınçlı yıkama makineleri geliştirme konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimimizi yansıtıyor.
Comfort Serisi, K 5, K 6 ve K 7 sınıflarındaki modellerden oluşur.
Özgür hareket imkânı ve düzenli kullanım için akıllı hortum ve kablo yönetimi.
Değiştirmeye gerek kalmadan 4 farklı püskürtme modu.
eco!Mode* dâhil 3 farklı basınç seviyesi ve 2 farklı deterjan seviyesi.
Daha iyi ergonomi için kilitleme fonksiyonlu teleskopik tutma kolu bulunur.
Deterjan uygulaması cihaz üzerinden, Multi-Jet ile veya daha yoğun köpük için köpük aparatıyla yapılabilir.
Rahat kullanım ve düzenli saklama için ekstra esnek hortum ve hortum makarası.
Ürünün ergonomik şekilde taşınmasını sağlayan taşıma kolu.
Konforlu ve sessiz taşıma için tekerleklerde ek yumuşak kaplama.
COMFORT!Hold™ tutuş kuvvetini belirgin şekilde azaltır ve kullanım sırasında yükü hafifletir.
Tüm aksesuarlar kompakt saklama için cihaz üzerinde muhafaza edilebilir.
Akıllı Easy!Motion™ konsepti, kablo ve hortumların düzenli şekilde toplanmasını sağlayarak kullanıcı konforunu artırır. Bu sistem, deterjan kullanımında maksimum esneklik sunan 2Way!Wash™ konsepti ile tamamlanır; böylece Multi-Jet ve köpük aparatları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Maksimum konfor için maksimum özellikler! COMFORT!Hold™ tetik tabancası, daha iyi kullanım ve ergonomi için seviye ayarı ve LCD ekran, 4’ü 1 arada Multi-Jet püskürtme lansı, PremiumFlex hortum ve hortum makarası sayesinde her temizlik işi hızlı ve zahmetsiz hale gelir.
Tetik tabancası, basınç ve deterjanı ayarlamak için LCD ekran ve düğmelerle donatılmıştır. Daha az su ve enerji tüketimi sağlayan eco!Mode* özelliği de mevcuttur.
* eco!Mode’da enerji tüketimi %35, su tüketimi ise en yüksek ayara (Seviye 3) kıyasla K 5’te %25, K 7’de %30 oranında azaltılır.
4’ü 1 arada Multi-Jet, tek bir lans içinde dört farklı püskürtme türünü birleştirir: Dirt Blaster, yüksek basınçlı düz su akışı, basıncı azaltılmış geniş su akışı* ve deterjan akışı. İstediğiniz püskürtme modunu seçmek için lans başlığını döndürmeniz yeterlidir; lansı değiştirmeye gerek yoktur.
*Azaltılmış basınç, cihazın maksimum basıncının yaklaşık %50’sine karşılık gelir. Kesin değerler modele göre değişiklik gösterebilir.
COMFORT!Hold™, tabancayı tutarken gereken çabayı önemli ölçüde azaltır ve bu sayede uzun temizlik seansları veya geniş alanlar için özellikle avantaj sağlar. Ek olarak, Quick Connect özelliği yüksek basınç hortumunun bağlanmasını kolaylaştırır.
Connect modellerinde ayrıca tetik tabancasına 180° seviye ayarı eklenmiştir; bu, temizlik sırasında ergonomiyi artırır ve kullanımda daha fazla esneklik sunar.
Home & Garden uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürür. Mükemmel temizlik sonuçları için Kärcher’in geniş bilgi birikiminden faydalanabilirsiniz. Uygulama üzerinden basınç ve deterjan seviyesi gibi ayarlar yapılabilir ve doğrudan temizlik ipucundan tabancaya aktarılabilir.
Temizlik yaparken doğru teknolojiye sahip olmak çok önemli. Power Control serisindeki cihazlar da tam bunu sunuyor: tam güç, akıllı çözümler ve güçlü aksesuarlar. Örneğin Power Control tetik tabancası, ayarladığınız basıncı doğrudan ekranda gösterir ve püskürtme ucunu çevirerek basınç modundan deterjan moduna kolayca geçiş yapabilirsiniz. Home & Garden uygulaması ise basınçlı yıkama makinenizi daha nazik ve verimli kullanmanıza yardımcı olacak teknolojileri gösterir.
Power Control basınçlı yıkama makineleri birçok pratik özellikle donatılmıştır. Çekmeli teleskopik tutma kolu cihazları taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır. Modele göre deterjan eklemek için farklı seçenekler bulunur; bunlar arasında tank veya Plug 'n' Clean sistemi vardır. K 3 ve üzeri modellerde ayarladığınız basıncı tetik tabancasından görebilirsiniz; bu sayede nazik ve etkili temizlik hiç olmadığı kadar kolay hale gelir. K 4 ve üzeri modellerde ekstra esnek PremiumFlex yüksek basınç hortumu bulunur. Power Control serisi K 2, K 3, K 4 ve K 5 sınıfı cihazları kapsar.
Taşımayı kolaylaştırır ve kullanım sonrası basitçe yerine geri itilebilir.
Entegre, zaman kazandıran sistem sayesinde yüksek basınç hortumunu cihaz ve tetik tabancasına hızlıca takıp çıkarabilirsiniz.
Aksesuarların güvenli bir şekilde saklanması için (cihazın arka kısmında).
Akıllı ve pratik: İş bitince, yüksek basınç hortumu cihazdaki hortum makarasına doğrudan sarılır.
Entegre deterjan tankı, deterjan kullanımını kolaylaştırır.
Alt kısımdaki oyuk, ikinci taşıma kolu olarak kullanılır.
Tekerlekleri sayesinde hareket ettirmesi ve taşımak çok kolaydır.
Standard serisindeki basınçlı yıkama makineleri, sade tasarımlarının da gösterdiği gibi fonksiyonel ve temel ihtiyaçlara odaklıdır. Seride, basınçlı yıkamaya yeni başlayanlar için hafif ve kompakt modellerden, zorlu temizlik işleri için su soğutmalı motorlara sahip yüksek güçlü modellere kadar her ihtiyaca uygun cihazlar bulunur. Böylece herkes WOW etkisini yaşayabilir.
Etkili temizlik için ihtiyacınız olan her şey: kolay kullanım, farklı temizlik işleri için yeterli güç ve birlikte gelen aksesuarlar için akıllı saklama çözümleri.
Hortumu kolay taşımak ve pratik şekilde saklamak için.
Kablo, cihazın arka kısmında saklanabilir.
Tetik tabancası kolayca ulaşılabilir ve yer tasarrufu için cihaza monte edilmiştir.
Entegre giriş mekanizması, deterjan kullanımını kolaylaştırır.
Tekerlekleri sayesinde hareket ettirmesi ve taşımak çok kolaydır.
Yüksek basınç hortumunu hızlı ve kolay şekilde bağlamak ve çıkarmak için.
Hortum, püskürtme ucu, tetik tabancası ve kablo doğrudan cihaz üzerinde saklanabilir.
Kärcher Classic basınçlı yıkama makineleri, büyük işler yapmak için büyük cihazlara gerek olmadığını gösteriyor. Bu modeller, temel görevlerini, yani temizlik işini mükemmel şekilde yerine getiriyor. Akıllı ve kompakt tasarımları sayesinde ihtiyacınız olan her yere kolayca taşınabiliyor ve çok az yer kaplayacak şekilde saklanabiliyor, ister arabanın bagajında ister iş bittikten sonra bodrumdaki bir rafta. Üstelik kullanımları son derece basit. Kısacası, sadece etkili basınçlı temizlik yapmak isteyen herkes için ideal.
Kärcher’in karakteristik gücü ve hassasiyeti sayesinde, kısa sürede temiz bir veranda veya parlayan bir araba elde edersiniz. Classic basınçlı yıkama makinelerimiz hem taşıması ve saklaması kolay hem de temizlik konusunda oldukça başarılıdır.
Classic serisi, K 2, K 3, K 4 ve K 5 sınıfı cihazları içerir.
Pratik ve yer tasarruflu saklama.
Alüminyum teleskopik tutma sapı, taşıma sırasında kolayca uzatılabilir ve depolarken yerden tasarruf sağlamak için rahatça geri itilebilir.
Hortum, ön kapak üzerine pratik bir şekilde asılabilir.
Deterjan kullanımı için vakum hortumu.
Geniş, kolay dönen tekerlekleri ve teleskobik tutamağı sayesinde cihazı taşımak çok kolaydır.
Yüksek basınç hortumunu hızlı ve zahmetsizce takıp çıkarmak için.
Elektrik yoksa bile kusursuz temizlik: Akülü basınçlı yıkama makinesi; küçük arabalar, motosikletler, bisikletler, tekneler ve ev çevresindeki diğer ufak tefek temizlik işleri gibi pek çok farklı alanda yanınızda. 14 dakikaya varan pil çalışma süresi sayesinde, elektrik bağlantısına hiç ihtiyaç duymadan tamamen özgürce temizlik yapabilirsiniz. Üstelik temizlik yaparken, yüksek basınç tabancasının analog ekranından seçili modu her an kolayca takip edebilirsiniz.
Elektrik bağlantısı yok mu? Hiç sorun değil! 36 V Kärcher Battery Power batarya platformuna sahip K 2 akülü basınçlı yıkama makineleri, temizlik işlerine tam bir esneklik kazandırır. Bahçe mobilyalarından çöp konteynerlerine, küçük arabalardan teknelere kadar, akülü bu cihaz ev çevresindeki tüm küçük ölçekli temizlik işleri için ideal yardımcınızdır.
Makinenin taşınmasını kolaylaştırır.
Seçilen temizlik modunu gösterir.
Elektrik bağlantısı olmadan temizlik özgürlüğü. Kalan çalışma süresini batarya göstergesi üzerinden kolayca görebilirsiniz.
İnatçı kirler için Boost modu, farklı temizlik alanları için standart mod, deterjan kullanımı ve daha uzun pil ömrü için ise karma (mixed) mod.
Püskürtme başlıkları, saklama amacıyla cihazın arkasındaki yuvalara pratik bir şekilde klipslenebilir.
Bu sayede Kärcher deterjanları basınçlı yıkama makinesiyle kolayca uygulanabilir ve çok daha etkili bir temizlik elde edilir.
Yüksek basınç hortumu, cihaza ve püskürtme tabancasına kolayca ve hızlı bir şekilde takılıp çıkarılabilir.
Biraz daha hareket özgürlüğüne mi ihtiyacınız var? Pratik Kärcher alçak ve orta basınçlı yıkama makineleri sayesinde, kiri evinize taşımak yerine tam yerinde temizleyebilirsiniz. Bataryası, entegre su deposu veya vakum hortumu ile çözümlerimiz, sizi su ve elektrik bağlantılarına bağımlı olmaktan tamamen kurtarır.
İster doğa yürüyüşü yapın, ister bisiklete binin veya köpeğinizi gezdirin; dışarıda olmak her zaman çok keyiflidir. Ancak bazen her yer çamura bulanabilir. Taşınabilir outdoor temizlik makinesi sayesinde açık havadayken kire hazırlıksız yakalanmazsınız, böylece doğa tam da ait olduğu yerde kalır.
Elde taşınabilir orta basınçlı yıkama makinelerimiz, temizlik gücünü dilediğiniz yerde açığa çıkarmak için sadece bir su bağlantısına ve bir bataryaya ihtiyaç duyar.
Akıl olmadıktan sonra kas gücü neye yarar? Hiçbir işe! İşte bu yüzden Kärcher'in tüm uzmanlığına Home & Garden uygulamamız üzerinden dilediğiniz an ulaşabilirsiniz: Temizlik ipuçları, kullanıcı önerileri, kullanım kılavuzları ve basınçlı yıkama makinenizle uyumlu tüm aksesuarlara hızlı bir genel bakış sizi bekliyor. Hatta Smart Control serisindeki cihazlar Bluetooth üzerinden akıllı telefona bağlanarak, basıncı yapılan temizlik işine göre otomatik olarak ayarlayabilir.
Makine, aksesuarlar ve deterjanların doğru kombinasyonu ile en inatçı kirlerin bile hiç şansı yoktur. Doğru aksesuarlar temizlik işlemini önemli ölçüde kolaylaştırır ve temizliğin kısa sürede daha etkili gerçekleşmesine olanak sağlar.
Kärcher, çok geniş bir aksesuar ve deterjan yelpazesi sunar. Bu sayede, ne kadar özel olursa olsun tüm temizlik sorunlarınıza çözüm üretebiliyoruz. Aksesuarlarımız, pratik kilit sistemi sayesinde her türlü basınçlı yıkama makinesine kolayca bağlanabilir.
Yeni nesil Kärcher temizlik deterjanları, 3'ü 1 arada formülüyle mükemmel temizleme etkisinin yanı sıra, yüzeylere zarar vermeden ve hassas bir şekilde temizliğe imkan sağlar. Zaman tasarrufu ve kolaylık sunar. Yenilenebilir ve doğal kaynaklar kullanan Kärcher, ayrıca sürdürülebilirlik konusunu daha da güçlü vurgulamaktadır. Ayrıca, küçük şişe tasarımı da ödül kazanmıştır.
Kärcher Basınçlı Yıkama Makineleriniz için doğru temizlik deterjanı ile temizliğin etkisini daha da arttırabilirsiniz.
Belki de şimdiye kadarki en büyük WOW dedirtecek yeniliğimiz: Ultra verimli Kärcher eco!Booster. Yüzde 50 daha yüksek temizleme performansı sayesinde, hassas yüzeyleri standart Kärcher düz püskürtme başlığına kıyasla çok daha hızlı ve zahmetsizce ilk günkü ışıltısına kavuşturur. Asıl şaşırtıcı olan ise su ve enerjiyi yüzde 50 daha verimli kullanarak değerli kaynakları korumasıdır. Aşırı kemikleşmiş inatçı kirler için aparatı kolayca çıkarabilir ve ilgili bölgeleri noktasal olarak temizleyebilirsiniz.
Sürdürülebilirlik kavramı, aile şirketi olan Kärcher'de köklü bir yere sahiptir; çünkü temizlik yapmak, değerleri korumak demektir. Bu nedenle sadece mükemmel temizlik sonuçlarına değil, ürünlerimizin uzun ömürlü ve onarılabilir olmasına, ayrıca sürdürülebilir üretim ve paketleme süreçlerine de büyük önem veriyoruz. Kärcher, her geçen gün daha da sürdürülebilir bir marka olmak için sürekli çalışmaktadır.
Kärcher basınçlı yıkama makineleri, bahçe hortumuna kıyasla sadece daha az su tüketmekle kalmaz; aynı zamanda akıllı tasarımları ve geri dönüştürülmüş malzeme kullanımları sayesinde oldukça dayanıklı, uzun ömürlü ve özellikle kaynak verimlidir. Kärcher ile uzun yıllar boyunca güvenebileceğiniz yüksek kaliteli ve onarılabilir basınçlı yıkama makinelerine sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz.
En sevdiğiniz eşyaları ilk günkü ışıltısına kavuşturup onlara yeniden "WOW" dedirtmek, bir Kärcher basınçlı yıkama makinesiyle bahçe hortumuna kıyasla çok daha kolay ve hızlıdır. Bu bir gerçek! Ancak birçok kişinin bilmediği şey, bir basınçlı yıkama makinesinin değerli içme suyundan yüzde 80'e varan* oranda tasarruf sağladığıdır. Suyun bir yağmur suyu varilinden veya başka bir alternatif kaynaktan alınmasını sağlayan isteğe bağlı vakum hortumuyla temizlik yapmak ise kaynakları çok daha verimli kullanmanızı sağlar.
* Basınçlı yıkama makinesinin su debisinin bir bahçe hortumunun yüzde 40'ı olduğu ve temizlik için yarı yarıya daha az zaman gerektiği varsayımı altında, basınçlı yıkama makinesi temizlik görevi başına yüzde 80 daha az su kullanır. Bu değerler uygulamaya, cihaz sınıfına ve hortumun su debisine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
K 4, K 5 ve K 7 sınıflarındaki belirli Kärcher basınçlı yıkama makineleri, güçlü performans ve özellikle uzun bir kullanım ömrü sunan su soğutmalı asenkron motorlarla donatılmıştır. Bunun sırrı ise çok basit: Su, temizlik için püskürtülmeden önce motorun etrafından geçerek onu soğutur ve böylece optimum verimlilik sağlar. Üstelik, basınçlı yıkama makinelerimizin kalitesine sonuna kadar güvendiğimiz için, cihazınızı ve aksesuarlarınızı kaydettirerek garanti süresini 5 yıla uzatma fırsatı sunuyoruz.*
* Kampanyaya dahil olan dağıtım ülkelerinde geçerlidir.
Yeni Power Control Flex ve Smart Control Flex basınçlı yıkama makineleri, sadece Kärcher kalitesiyle güçlü bir temizlik sunmakla kalmaz, aynı zamanda yüzde 20 oranında geri dönüştürülmüş plastik malzemeden üretilmiştir.* Cihazların yanı sıra, basınçlı yıkama makinesi püskürtme başlıklarımızın belirli bileşenlerinde de geri dönüştürülmüş plastik kullanılmıştır. Tercih edilen bu geri dönüştürülmüş malzeme, eski hava yastığı kumaşlarından ve bunların üretim sürecinden kalan atık malzemelerden elde edilmektedir.
*Sadece cihaz içindir; aksesuarlar hariç tüm plastik parçaları kapsar.
*Almanya'da üretilen borular (püskürtme başlığı, bağlantı parçası vb. hariç) için geçerlidir. Tedarik durumu pazar arzındaki dalgalanmalara bağlıdır.
Kärcher, 70 yılı aşkın süredir basınçlı yıkama sanatını mükemmelleştiriyor ve durmaksızın sunduğu yeniliklerle müşterilerine temizlikte yepyeni bir deneyim yaşatıyor. Bir Kärcher basınçlı yıkama makinesi kullanmak için sayısız neden var; siz de hayranlık uyandıran temizliğin dünyasına adım atın.
Olağanüstü performans sayesinde zaman, su ve enerjide yüzde 50'ye varan tasarruf
Doğru çalışma ve performans açısından tamamen test edilmiş, güvenilir marka kalitesi
Temizlik sektörünün öncüsü ve pazar lideri
Döngüsel ekonomiyi destekliyor ve tüm değer zinciri boyunca kirletici maddeleri azaltıyoruz
Her ihtiyaca uygun doğru cihaz, her uygulamaya uygun doğru aksesuar
Basınçlı yıkama makineleri, ev çevresinde oldukça çok yönlü ve kullanımı son derece kolay yardımcılardır. Cihazı su borusuna ve prize bağlayın, musluğu açıp makineyi çalıştırın ve temizliğin keyfini çıkarmaya başlayın! Doğru özel aksesuarları ekleyerek cihazlarımızı; ıslak kumlama, boru, teras veya oluk temizliği gibi her işe koşturabileceğiniz tam bir çok yönlü yardımcıya dönüştürebilirsiniz. İmkanlar neredeyse sınırsızdır. Ev ve bahçe çevresindeki başlıca kullanım alanları şunlardır:
Basınçlı yıkama makinenizle en iyi sonuçları nasıl elde edeceğinizi göstermek için bazı pratik örnekler seçtik. Uzmanlık bölümümüz, dış mekanların temizliği ve bakımı hakkında detaylı ipuçları ve bilgiler içermektedir.
Yosun sadece taş plakaların ve parke taşlarının yüzeyinde kalın tabakalar halinde kalmayıp, taşın gözeneklerine de işlediği için, bu yosunları temizlemenin en ideal yolu kir sökücü başlık kullanmaktır. Bu başlık, yoğunlaştırılmış noktasal jetin temizleme gücünü düz jetin alan performansıyla birleştiren döner bir tazyik üretir.
Ön cam, kaporta, jantlar... Araçlar, basınçlı yıkama makinesinin kullanımı için son derece ideal olan birçok farklı yüzeye sahiptir. Düzenli temizlik, aracın sadece temiz görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda değerinin korunmasına da yardımcı olur.
Ahşap verandalar, eviniz için sıcak ve konforlu bir dış mekan alanı sunar. Ancak organik oluşumlar ve hava koşulları bu görünümü bozabilir. Yüzey temizleyiciler ve doğru deterjanların kullanılması, basınçlı yıkama makinelerinin ahşap yüzeyleri temiz tutmasını ve zamanla dayanıklılığını korumasını sağlar.
Ovalamaya son! Taş teras karolarındaki kir ve hava koşullarının neden olduğu izler, Kärcher basınçlı yıkama makinesiyle son derece hızlı ve etkili bir şekilde temizlenebilir. T-Racer ve güçlü fırçalara sahip yüzey temizleyicilerimiz bu uygulama için idealdir.
Bahçe mobilyalarında hava kirliliğinin veya geçen kışın neden olduğu hoş görünmeyen lekelerle, doğru basınçlı yıkama aksesuarlarını kullanarak mücadele edin. Yoğun kirler için, Kärcher yıkama fırçasını Kärcher deterjanıyla birlikte kullanmanızı öneririz.