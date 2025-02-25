Basınçlı Yıkama Makinesi Modelleri ve Fiyatları | Kärcher

Modern basınçlı yıkama işte böyle olur

Temizlik yaparken doğru teknolojiye sahip olmak çok önemli. Power Control serisindeki cihazlar da tam bunu sunuyor: tam güç, akıllı çözümler ve güçlü aksesuarlar. Örneğin Power Control tetik tabancası, ayarladığınız basıncı doğrudan ekranda gösterir ve püskürtme ucunu çevirerek basınç modundan deterjan moduna kolayca geçiş yapabilirsiniz. Home & Garden uygulaması ise basınçlı yıkama makinenizi daha nazik ve verimli kullanmanıza yardımcı olacak teknolojileri gösterir.

Su – Kärcher gücüyle

Power Control basınçlı yıkama makineleri birçok pratik özellikle donatılmıştır. Çekmeli teleskopik tutma kolu cihazları taşımayı ve saklamayı kolaylaştırır. Modele göre deterjan eklemek için farklı seçenekler bulunur; bunlar arasında tank veya Plug 'n' Clean sistemi vardır. K 3 ve üzeri modellerde ayarladığınız basıncı tetik tabancasından görebilirsiniz; bu sayede nazik ve etkili temizlik hiç olmadığı kadar kolay hale gelir. K 4 ve üzeri modellerde ekstra esnek PremiumFlex yüksek basınç hortumu bulunur. Power Control serisi K 2, K 3, K 4 ve K 5 sınıfı cihazları kapsar.