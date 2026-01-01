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    Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti | Kärcher

    Kärcher PrimoFlex hose set with connectors, 10m length, 3/4" diameter, displayed in packaging with product details.

    Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti

    Sipariş numarası: 2.645-156.0

    Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4”), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop’lu Universal hortum konektörü dahildir.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.