Basınçlı yıkama makineleri için hortum seti | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-156.0Yüksek basınçlı yıkama ya da bahçe sulaması için hortum seti. 10 m PrimoFlex® hortum (3/4”), G3/4 musluk adaptörü, 1 adet Universal hortum konektörünün yanı sıra Aqua Stop’lu Universal hortum konektörü dahildir.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
2.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
370 x 370 x 105
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları