Her zaman tam güç: Setle birlikte gelen hızlı şarj cihazı ,18 V / 2.5 Ah Kärcher bataryasını yalnızca 44 dakikada% 80 şarj eder. Kärcher Batarya Platform Kiti 18/25, Kärcher 18 V batarya platformundaki tüm cihazlarda kullanım için uygundur.

Yenilikçi Gerçek Zamanlı Teknoloji LCD ekran kalan çalışma süresini, kalan şarj süresini ve şarj seviyesini her zaman gösterir. 18 V Kärcher Değiştirilebilir pil 18 V hızlı şarj cihazı 18 V / 2,5 Ah Kärcher Pil Gücü değiştirilebilir pili 44 dakikada% 80 şarj eder. Güçlü lityum iyon hücreler Kendi kendine deşarj ve hafıza etkisini önlerken tutarlı performansı garanti eder. Otomatik depolama modu Hücrelerin ömrünü uzatır. IPX5 sınıfı - her yönden su püskürmelerine karşı korumalı Su jetleri kullanan işler sırasında güvenilir koruma. Verimli sıcaklık yönetimi Verimli ısı koruma ve akıllı pil yönetimi sayesinde üstün performans. Akıllı hücre izleme Pili aşırı yüklenmeye, aşırı ısınmaya ve derin deşarja karşı korur. Duvara monteli Şarj cihazının duvara sabit bir şekilde takılması için.