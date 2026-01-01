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    Batarya Platform Kiti 18/25 | Kärcher

    Kärcher 18V battery and charger, black and yellow, on a white background.

    Batarya Platform Kiti 18/25

    Sipariş numarası: 2.445-062.0

    18 V hızlı batarya platformuyla şarj edilebilir batarya. Kärcher 18 V batarya platformlu tüm cihazlar için uygundur.