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    Batarya Platform Kiti 18/50 | Kärcher

    Kärcher 18V battery and charger set, featuring a yellow and black design with visible branding and power indicators.

    Batarya Platform Kiti 18/50

    Sipariş numarası: 2.445-063.0

    18 V / 5.0 Ah değiştirilebilir pil ve 18 V hızlı şarj cihazı : Kärcher 18 V batarya platformundaki tüm cihazlarda kullanım için uygundur