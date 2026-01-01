Batarya Platform Kiti 18/50 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.445-063.018 V / 5.0 Ah değiştirilebilir pil ve 18 V hızlı şarj cihazı : Kärcher 18 V batarya platformundaki tüm cihazlarda kullanım için uygundur
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
5
(dk)
94 layout:battery_charging_time 143
Çıkış gücü (A)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
184 x 133 x 147
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz