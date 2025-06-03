Batterie power 3.6/25 *INT | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.443-002.0
Batarya platformu
4 V Batarya platformu
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
nominal 3.6 - max. 4.2 - 3.7
Kapasite (Ah)
2.5
Güvenli sınıf - Güvenlik Sınıfı
IPX4
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
97 x 30 x 37
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.