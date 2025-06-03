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    Batterie power 3.6/25 *INT | Kärcher

    Kärcher 4V 2.5 Ah battery with grey and black casing, featuring branding and power specifications on the side.

    Batterie power 3.6/25 *INT

    Sipariş numarası: 2.443-002.0