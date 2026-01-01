Battery Power 18/25 | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.445-034.0
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
2.5
(Wh)
45
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
133 x 88 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz