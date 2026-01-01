Battery Power 18/50 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.445-035.0
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
5
(Wh)
90
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
134 x 88 x 73
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz