Bıçaklı LMO 18-36 Batarya | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.444-011.036 cm kesme genişliğine sahip çim biçme makinesi bıçağı, pille çalışan LMO 18-36 Pil ile kullanıma uygundur ve mükemmel kesme sonuçları sağlar.
Kesim alanı (cm)
36
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
360 x 61 x 11
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları