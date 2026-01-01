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    Bıçaklı LMO 18-36 Batarya | Kärcher

    Grey metal lawnmower blade with central mounting holes, displayed on a white background.

    Bıçaklı LMO 18-36 Batarya

    Sipariş numarası: 2.444-011.0

    36 cm kesme genişliğine sahip çim biçme makinesi bıçağı, pille çalışan LMO 18-36 Pil ile kullanıma uygundur ve mükemmel kesme sonuçları sağlar.