Bıçaklı LMO 18-36 Batarya | Kärcher

Pille çalışan LMO 18-36 Pilli çim biçme makinesi için ekstra keskin çelik bıçaklar, arkada düzensiz çim bıçakları bırakmaz. 36 santimetrelik kesme genişliğiyle çimleri düzgün bir şekilde keserler ve ölçülemez alanlarda da düzensizlik bırakmazlar. Çok az fiziksel çaba ile mükemmel çelik bıçaklar her bıçağı keser ve mükemmel bir kesme sonucu sağlar. Çim biçme makinesinin bıçağının değiştirilmesi gerekiyorsa, bir vidada yalnızca birkaç el hareketi gerekir ve gür yeşillikler içinde işleme devam edilebilir. Bıçağın akıllı şekli sayesinde, kesilen parçalar artık bırakmadan hazneye yerleşir. Bu, çim biçmeyi eğlenceli hale getirir!

Ekstra keskin çelik bıçak Yüksek kaliteli çelik kullanımı, düzensiz çim bıçakları olmadan düzgün kesme sonuçları sağlar. Kolay bıçak değişimi Tek bir vidada birkaç el hareketi ve bıçak değiştirilir. Etkili şekil Bıçağın akıllı şekli sayesinde, kesilen parçalar artık bırakmadan hazneye yerleşir. Mükemmel uyumlu aksesuarlar Çim biçme makinesi bıçağı, akülü çim biçme makinesi LMO 18-36 Pil için idealdir.