Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Bataryalı yaprak toplayıcı BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

    Kärcher leaf blower with a black collection bag and yellow handle, shown on a white background.

    Bataryalı yaprak toplayıcı

    BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici

    Sipariş numarası: 1.444-100.0

    Vakumlama ve üfleme gibi işlemleri daha kolay hale getiren BLV yaprak üfleyici, düzenli bir bahçe için en iyi yardımcınızdır.