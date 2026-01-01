Bataryalı yaprak toplayıcı BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Bataryalı yaprak toplayıcı
Sipariş numarası: 1.444-100.0Vakumlama ve üfleme gibi işlemleri daha kolay hale getiren BLV yaprak üfleyici, düzenli bir bahçe için en iyi yardımcınızdır.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Sürüş / Tahrik
Fırçasız motor
Turbo güçlendirme düğmesi
Evet
Hız ayarı
Evet
Çalışma gürültü seviyesi (dB(A))
107
Üfleme modu hızı (km/sa)
200
Emme modu hızı (km/sa)
130
catch bag volume (l)
45
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Pil şarjı başına güç - Üfleme modu (m²)
max. 425 max. 850
Pil başına güç - Emme modu (l)
max. 45 max. 90
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 15 max. 30
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
5.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1243 x 171 x 376
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları