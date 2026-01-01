Bataryalı yaprak toplayıcı BLV 18-200 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

Yapraklar sadece sonbahar aylarında düşmez, ilkbahar ve yaz aylarında da meyve, yaprak veya çiçekler verandanıza yahut çimlerinizin üzerine düşerek işlerinizi zorlaştırabilir. BLV yaprak üfleyici ulaşılması zor köşelerdeki ıslak yaprakları bile toplar. Vakumlama ve üfleme işlemlerini aynı anda kullanmayı mümkün kılar. Batarya, pakete dahil değildir.

Hızlı artış Vakumlama ve üfleyici işlevi için geçici bir güç artışı sağlar. Değişken hız ayarı Göreve bağlı olarak hızı sürekli olarak uyarlamayı mümkün kılar. Fonksiyonu ayarlamak için seçici kol Kombine fonksiyon seçeneği ile vakumlama ve üfleme arasında sürekli ayarlama sağlar İki elle kavrama İdeal bir ağırlık dağılımı ve kolay kullanım sağlar. Çıkarılabilir kılavuz silindirler İşi aynı anda daha basit ve daha verimli hale getirir. 45 litrelik torba hacmi Uzun süre kesintisiz çalışmayı garanti eder. Fırçasız motor Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü.