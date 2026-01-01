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    Bataryalı yaprak toplayıcı BLV 36-240 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

    Kärcher leaf blower with black collection bag and yellow handle, featuring a visible battery compartment.

    Bataryalı yaprak toplayıcı

    BLV 36-240 Bataryalı Yaprak Üfleyici

    Sipariş numarası: 1.444-170.0

    Güçlü üfleyici BLV 36-240 Akü 240 km / s hıza kadar ıslak yeşil atıkları da içeren bahçe atıklarını üfler, vakumlar ve doğrar. Vakum ve üfleme boruları ayrı ayrı sökülebilir.