Bataryalı yaprak toplayıcı BLV 36-240 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

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Bataryalı yaprak toplayıcı
Sipariş numarası: 1.444-170.0Güçlü üfleyici BLV 36-240 Akü 240 km / s hıza kadar ıslak yeşil atıkları da içeren bahçe atıklarını üfler, vakumlar ve doğrar. Vakum ve üfleme boruları ayrı ayrı sökülebilir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Sürüş / Tahrik
Fırçasız motor
Turbo güçlendirme düğmesi
hayır
Hız ayarı
Evet
Çalışma gürültü seviyesi (dB(A))
104
Üfleme modu hızı (km/sa)
240
Emme modu hızı (km/sa)
130
catch bag volume (l)
45
Motor Gücü (V)
36
Pil şarjı başına güç - Üfleme modu (m²)
max. 1100
Pil başına güç - Emme modu (l)
max. 150
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 20
Renk
Siyah
Aksesuarsız ağırlık (kg)
4.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
6.7
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1290 x 230 x 380
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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