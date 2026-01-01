Boru temizleme kiti PC 15; 15 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.637-767.0Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanıkların temizlenmesi için 15 m hortumlu boru temizleme kiti.
Uzunluk (m)
15
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
1.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
250 x 250 x 80
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz