Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.637-729.0Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.
Uzunluk (m)
7.5
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
245 x 245 x 65
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz