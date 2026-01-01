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    Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m | Kärcher

    Coiled black Kärcher hose with metal connectors on both ends, placed on a white background.

    Boru temizleme kiti PC 7.5, 7,5 m

    Sipariş numarası: 2.637-729.0

    Borular, kanalizasyon şebekesi, yağmur iniş boruları ve tuvaletlerdeki tıkanmaların temizlenmesi için 7,5 m hortumlu boru temizleme kiti.
    2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.